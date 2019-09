Muskuläre Probleme: Lionel Messi bei Barcelona zur Pause raus

Das Liga-Spiel gegen Villarreal war der erste Startelfeinsatz für Lionel Messi in dieser Saison. Zur Pause muss der Weltfußballer aber wieder raus.

Lionel Messi vom ist im Ligaspiel gegen Villarreal zur Pause mit muskulären Problemen ausgewechselt worden. Der frischgebackene Weltfußballer 2019 wurde durch Ousmane Dembele ersetzt.

Das Duell gegen das 'Gelbe U-Boot' war das erste Spiel, in dem Messi in dieser Saison in der Startelf stand. Er ließ sich bereits während der ersten Halbzeit behandeln, entschied sich dann aber in der Pause, dass es für ihn nicht mehr weitergeht.

Mit offiziellen Informationen seitens des FC Barcelona zur Schwere der Verletzung ist für den Mittwoch zu rechnen.