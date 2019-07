Schnelle Mumps-Heilung: Richarlison trainiert wieder mit Selecao

Richarlison steht Brasilien für das Halbfinale der Copa America gegen Argentinien wieder zur Verfügung. Der Stürmer meldet sich gesund zurück.

In Rekordzeit hat Brasiliens Stürmer Richarlison die Kinderkrankheit Mumps umdribbelt. Nach drei Tagen Isolation im Hotelzimmer nahm der 22-Jährige vom englischen Premier-League-Klub am Montag überraschend wieder im Training der brasilianischen Nationalmannschaft teil und steht damit für das Halbfinale der Copa America am Mittwoch (2.30 Uhr) gegen wieder im Kader.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Erst am Donnerstag war bei Richarlison die Virusinfektion diagnostiziert worden, das Viertelfinale gegen Paraguay (4:3 i.E.) verfolgte er allein im Hotelzimmer.

Richarlison: Erkrankung verläuft ohne Fieber

Es kam jedoch nur zur üblichen Schwellung der Ohrspeicheldrüse, ohne großes Fieber. Dennoch beläuft sich die Ansteckungsgefahr für andere normalerweise auf bis zu neun Tage.

Richarlison feierte im September 2018 sein Debüt für die Selecao und erzielte bislang in zwölf Länderspielen fünf Tore.