Thomas Müller über seine Raumdeuter-Qualitäten, Pep Guardiolas Pläne und den Druck beim FC Bayern München

Thomas Müller vom FC Bayern München hat über seine berühmten Qualitäten als Raumdeuter gesprochen. Der 31-Jährige verriet, dass dies weniger auf Talent, sondern vielmehr auf harte Arbeit zurückzuführen ist. Gleichzeitig sprach der frühere Nationalspieler über Pep Guardiolas Liebe für Pläne und den Vergleich von Premier League und Bundesliga.

In einem Zoom-Interview mit Rob Draper von der Mail on Sunday äußerte sich Müller ausführlich und räumte mit dem "Mythos" des Raumdeuters auf." Man kann sie trainieren, definitiv", sagte Müller über seine Qualitäten, die viele oft als Instinkte bezeichnen. "Die Leute machen ein größeres Ding daraus, um sich oder anderen zu erklären, dass ein Spieler ohne besondere Physis, Technik oder Dribbelstärke so effizient ist."

Müller sieht im "Raumdeuten" eher eine mentale Stärke als ein "angeborenes Talent." Demnach kenne jeder Angreifer gefährliche Spielzüge für den Gegner, es sei jedoch entscheidend, ihn auch immer wieder auszuführen. "Vielleicht verliert man den Ball 49 Mal. Fußball ist ein Spiel voller Fehler. Man muss es wieder und wieder versuchen. Und beim 51. Mal gelingt dir dann das Tor, weil ein Verteidiger den Fehler macht."

