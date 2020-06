MSV Duisburg gegen Würzburger Kickers heute LIVE im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

32. Spieltag in der 3. Liga: Der MSV Duisburg empfängt die Würzburger Kickers. Goal erklärt, wo das Spiel heute LIVE im TV / LIVE-STREAM gezeigt wird.

Spitzenreiter trifft am Samstag auf den Tabellenfünften Würzburger Kickers. Die Partie wird heute um 14 in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg angepfiffen.

Am vergangenen Spieltag konnte der MSV den 1. FC Kaiserslautern mit 3:1 bezwingen und einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen. Verfolger Würzburg siegte mit 4:2 gegen Carls Zeiss Jena und bleibt Duisburg damit dicht auf den Fersen. Im Hinspiel konnten die Zebras die Kickers mit 2:0 besiegen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo MSV Duisburg gegen Würzburger Kickers heute übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese öffentlich sind.

MSV Duisburg vs. Würzburger Kickers heute LIVE im TV und LIVE-STREAM:

Wettbewerb : 3. Liga

: 3. Liga Spiel : MSV Duisburg – Würzburger Kickers

: MSV Duisburg – Würzburger Kickers Datum : Samstag, 13. Juni 2020

: Samstag, 13. Juni 2020 Uhrzeit : 14 Uhr

: 14 Uhr Ort: Schauinsland-Reisen-Arena

MSV Duisburg vs. Würzburger Kickers heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte der 3. Liga

Für alle Drittligafans gibt es eine erfreuliche Nachricht: Alle Partien werden live im TV und im LIVE-STREAM übertragen! Möglich machen das die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und der Pay-TV-Sender MagentaSport. Die Öffentlich-rechtlichen dürfen allerdings nur ausgewählte Spiele im Free-TV zeigen – 86 an der Zahl. Magenta hingegen überträgt jedes einzelne Drittligaspiel.

Welcher Sender das Spiel heute zwischen dem MSV und den Kickers überträgt, verraten wir Euch im nächsten Absatz.

MSV Duisburg vs. Würzburger Kickers heute live im TV sehen: So geht's

Sowohl der öffentlich-rechtliche-Sender WDR als auch MagentaSport übertragen heute das Spiel in voller Länge! Ihr könnt Euch also aussuchen, über welchen Kanal Ihr die Partie sehen wollt, wobei die Übertragung beim WDR natürlich kostenlos ist. Der WDR geht pünktlich um 14 Uhr auf Sendung. Magenta sendet bereits ab 13.45 Uhr, Markus Höhner kommentiert dort das Einzelspiel. Duisburg vs. Würzburg ist auch in der Drittligakonferenz bei Magenta zu sehen, dort kommentieren Alexander Klich und Martin Piller.

MagentaSport ist für jeden Telekom-Kunden ein Jahr lang kostenlos abonnierbar. Danach kostet der Sender 4,95 Euro monatlich. Wer kein Kunde der Telekom ist, muss auf die 3. Liga aber nicht verzichten: Für 16,95 Euro im Monat könnt Ihr den Pay-TV-Sender abonnieren. Wer ein Jahresabo abschließt, zahlt lediglich 9,95 Euro monatlich.

MSV Duisburg vs. Würzburger Kickers im LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga heute übertragen

Wer gerade unterwegs ist oder keinen Magenta-Receiver besitzt, kann sich das Spiel auch im LIVE-STREAM ansehen. Der LIVE-STREAM des WDR ist kostenlos auf www.1.wdr.de abrufbar.

Den Link zum Stream von Magenta findet Ihr ebenfalls hier: www.magentasport.de. Um den Stream über Magenta sehen zu können, müsst Ihr den Sender genau wie für die TV-Übertragung abonniert haben.

Kleiner Tipp: Wer einen Laptop mit HDMI-Kabel besitzt, kann diesen damit an das TV-Gerät anschließen und den Stream über den großen Bildschirm verfolgen.

Sowohl der Stream des WDR als auch der von Magenta sind vom Inhalt her identisch mit der Übertragung des TV-Programmes.

MSV Duisburg vs. Würzburger Kickers heute LIVE im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung des MSV Duisburg:

Weinkauf - Budimbu, Gemballes, Boeder, Sicker - Ben Balla, Jansen, Daschner - Stoppelkamp - Mickels, Vermeij

Beim MSV Duisburg gibt es gegenüber dem 3:1 in Kaiserslautern am Mittwoch heute zwei personelle Veränderungen: Anstelle von Schmeling und Albutat dürfen Sicker und Daschner in der Startelf ran.

Mit folgender Aufstellung geht Würzburg in die Partie:

Müller - Hansen, Kwadwo, Schuppan, Herrmann - Gnaase, Ronstadt, Hoffmann - Kaufmann, Baumann, Pfeiffer

Satte acht Wechsel gibt es bei Würzburg im Vergleich zum 4:2-Erfolg gegen Jena unter der Woche. Neu im Team sind Müller, Hansen, Kwadwo, Gnaase, Kaufmann, Hoffmann, Pfeiffer und Ronstadt.

Kapitän @schuppi27, Herrmann und Baumann bleiben in der Startelf! ⚽ Mit diesem Team gehen wir in unser Auswärtsspiel bei Spitzenreiter MSV Duisburg! 🔴⚪ #MSVFWK #Kickersauswärts pic.twitter.com/wXDw7cUUiJ — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) June 13, 2020

MSV Duisburg vs. Würzburger Kickers heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer zusätzliche Informationen zur Übertragung benötigt, der kann gerne in den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal reinschauen. Hier erfahrt Ihr fast in Echtzeit, ob Tore in Duisburg fallen und erhaltet zudem interessante Statistiken rund um die 3. Liga – schaut mal rein!

MSV Duisburg vs. Würzburger Kickers heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Tabelle der 3. Liga

PLATZ MANNSCHAFT PUNKTE TORE 1 MSV Duisburg 54 58:41 2 II 51 60:50 3 Eintracht Braunschweig 51 51:42 4 Waldhof Mannheim 50 45:37 5 Würzburger Kickers 50 57:50 6 49 52:38 7 TSV 49 53:44

MSV Duisburg vs. Würzburger Kickers live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga heute