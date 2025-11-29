In der 3. Liga empfängt am heutigen Samstag, den 29. November, der MSV Duisburg Alemannia Aachen zum Duell. Die Begegnung am 16. Spieltag wird um 14 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg angepfiffen.

MSV Duisburg vs. Alemannia Aachen live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

Das Duell zwischen dem MSV Duisburg und Alemannia Aachen könnt Ihr heute bei MagentaSport live erleben. Ab 13.45 Uhr startet dort die Vorberichte zu der Partie. Julian Engelhard kommentiert das Spiel für den Pay-TV-Sender, während Thomas Wagner als Moderator durch die Sendung führt. Alternativ zeigt MagentaSport das Duell heute auch in der Konferenz.

Den Livestream von MagentaSport findet Ihr in der MagentaSport-App oder auf magentasport.de. Zudem könnt Ihr die Übertragung des Pay-TV-Senders im kostenpflichtigen Einzelstream auf OneFootball sehen.

Anstoßzeit MSV Duisburg gegen Alemannia Aachen

MSV Duisburg vs. Alemannia Aachen: Aufstellungen

News über MSV Duisburg

Der MSV Duisburg ist in der 3. Liga auf den zweiten Tabellenplatz abgerutscht. Nach der 1:4-Pleite am vergangenen Ligaspieltag gegen die TSG Hoffenheim II mussten die Duisburger die Tabellenspitze an Energie Cottbus abtreten. Der Aufsteiger spielt dennoch eine starke sehr Saison und musste bislang in der 3. Liga erst zwei Niederlagen hinnehmen.

News über Alemannia Aachen

Auch Alemannia Aachen musste am letzten Ligaspieltag eine Pleite hinnehmen. Gegen Jahn Regensburg verloren das Team von Mersad Selimbegovic, der die Alemannia erst Anfang November übernommen hatte, mit 0:2. Nach zuvor drei Siegen in Folge musste Alemannia Aachen nun einen Dämpfer einstecken. In der Tabelle stehen die heutigen Gäste mit 19 Zähern derzeit nur knapp über der Abstiegszone.

Form

Bilanz direkte Duelle

MSV Duisburg vs. Alemannia Aachen: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

