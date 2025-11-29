Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
GOAL

MSV Duisburg vs. Alemannia Aachen live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

Der MSV Duisburg trifft heute in der 3. Liga auf Alemannia Aachen. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

In der 3. Liga empfängt am heutigen Samstag, den 29. November, der MSV Duisburg Alemannia Aachen zum Duell. Die Begegnung am 16. Spieltag wird um 14 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg angepfiffen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

MSV Duisburg vs. Alemannia Aachen live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

Das Duell zwischen dem MSV Duisburg und Alemannia Aachen könnt Ihr heute bei MagentaSport live erleben. Ab 13.45 Uhr startet dort die Vorberichte zu der Partie. Julian Engelhard kommentiert das Spiel für den Pay-TV-Sender, während Thomas Wagner als Moderator durch die Sendung führt. Alternativ zeigt MagentaSport das Duell heute auch in der Konferenz.

Den Livestream von MagentaSport findet Ihr in der MagentaSport-App oder auf magentasport.de. Zudem könnt Ihr die Übertragung des Pay-TV-Senders im kostenpflichtigen Einzelstream auf OneFootball sehen. 

Anstoßzeit MSV Duisburg gegen Alemannia Aachen

Deutschland 3 Liga - 3. Liga

MSV Duisburg vs. Alemannia Aachen: Aufstellungen

MSV DuisburgHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-4-2

1
M. Braune
29
J. Bitter
42
A. Hahn
5
T. Fleckstein
27
C. Coskun
10
C. Viet
14
Conor Noß
19
Leon Müller
6
R. Bulic
37
P. Sussek
18
S. Meuer
1
J. Olschowsky
28
D. Wiebe
29
P. Nadjombe
5
S. Strujic
33
M. Wegmann
11
M. Loune
8
B. Bahn
27
M. Schroers
6
J. Lorch
44
N. Castelle
23
L. Gindorf

4-4-2

DUI
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Hirsch

ALA
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Selimbegovic

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über MSV Duisburg

Der MSV Duisburg ist in der 3. Liga auf den zweiten Tabellenplatz abgerutscht. Nach der 1:4-Pleite am vergangenen Ligaspieltag gegen die TSG Hoffenheim II mussten die Duisburger die Tabellenspitze an Energie Cottbus abtreten. Der Aufsteiger spielt dennoch eine starke sehr Saison und musste bislang in der 3. Liga erst zwei Niederlagen hinnehmen. 

noß-duisburg-1200Getty Images

News über Alemannia Aachen

Auch Alemannia Aachen musste am letzten Ligaspieltag eine Pleite hinnehmen. Gegen Jahn Regensburg verloren das Team von Mersad Selimbegovic, der die Alemannia erst Anfang November übernommen hatte, mit 0:2. Nach zuvor drei Siegen in Folge musste Alemannia Aachen nun einen Dämpfer einstecken. In der Tabelle stehen die heutigen Gäste mit 19 Zähern derzeit nur knapp über der Abstiegszone. 

Form

DUI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/9
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

ALA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

DUI

Letzte 5 Spiele

ALA

2

Siege

3

Unentschieden

0

Siege

10

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

MSV Duisburg vs. Alemannia Aachen: Die Tabellen

