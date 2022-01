MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg: So wird die 3. Liga heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen

MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg: So lautet eine der Partien, welche heute in der 3. Liga stattfinden. Um 19 Uhr wird das Spiel in der Schauinsland-Reisen-Arena heute angepfiffen.

In der Bundesliga und 2. Bundesliga ist am kommenden Wochenende aufgrund der Länderspielpause kein Spielbetrieb - in der 3. Liga dafür umso mehr: Nicht nur am Wochenende geht es hier wieder ab, auch gestern und heute darf man dank der englischen Woche die Mannschaften in Aktion sehen.

Das heute Duell ist eines der Gegensätze: Magdeburg an der Tabellenspitze hat mehr als doppelt so viele Punkte (48) also die Duisburger (20). Trotzdem gibt es für die Duisburger Grund zur Hoffnung: Gegen Havelse spielten die Ostdeutschen nur 1:1, vielleicht ergibt sich jetzt die Möglichkeit, den Stolperer der Magdeburger auszunutzen.

Mit einem 2:1-Sieg für Magdeburg trennten sich die beiden Teams im vergangenen August, seitdem ist viel Wasser den Rhein heruntergeflossen - doch Magdeburg ist immer noch Tabellenführer. GOAL erklärt, wie das Spiel der 3. Liga heute live zu sehen ist.

MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg live: Die Partie der 3. Liga heute im Überblick

Begegnung MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg Wettbewerb 3. Liga | 24. Spieltag Datum Mittwoch | 26. Januar 2022 Anpfiff 19.00 Uhr (Hier geht's zum LIVE-TICKER!) Ort Schauinsland-Reisen-Arena | Duisburg | Deutschland

MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV: Die Partie der 3. Liga im Fernsehen verfolgen - so geht's

28 Punkte: Das ist der Vorsprung, welcher Magdeburg aktuell auf die Mannschaft aus dem westlichen Ruhrpott hat. Das dürften den Duisburgern aber herzlich egal sein - viel wichtiger ist schließlich zu wissen, wie der Abstand zu den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf ist!

Gute Nachrichten für den MSV: Zu den Plätzen 15 und 16, also den Nichtabstiegsplätzen, sind es nur zwei Punkte - mit einem Sieg heute also machbar. Das wollen viele Anhänger:innen sehen - aber wie wird die Begegnung der 3. Liga heute überhaupt LIVE im TV gezeigt?

3. Liga heute LIVE im Fernsehen: So seht Ihr Duisburg gegen Magdeburg LIVE im TV

An dieser Stelle gibt es schlechte Nachrichten für alle Fans: Kein Fernsehsender im kostenlosen TV überträgt heute das Spiel der 3. Liga live!

MDR, WDR, ARD, ZDF, Eurosport, Sport1... Alle Sender, die für kostenlose Fußball- und Sportübertragung bekannt sind, sind heute nicht live im Fernsehen zu sehen. Der Grund: Keiner der kostenlosen Anbieter konnte sich die Übertragungsrechte an der Begegnung sichern.

MagentaSport überträgt 3. Liga: So wird heute Fußball LIVE gezeigt

Klingt alles erstmal schlecht - es gibt aber noch einen Strohhalm, an welchem Ihr und eure Hoffnung sich klammern können: MagentaSport zeigt in dieser Saison jedes Spiel der 3. Liga LIVE und in voller Länge!

Der Nachteil an MagentaSport: Ihr müsst für den Sender bezahlen. Wie genau das abläuft und wie teuer das ist, erfahrt Ihr hier. Dabei hat MagentaSport mehr zu bieten als die 3. Liga, auch Frauenfußball, Basketball und Eishockey sind hier zu sehen.

MagentaSport zeigt MSV Duisburg vs. Magdeburg: So läuft die Übertragung ab

1. FC Magdeburg beim MSV Duisburg im Internet: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM

Nun stellt sich aber die Frage, wer für die Übertragung im Internet zu ständig ist - und siehe da: Auch hier ist MagentaSport die Seite, welche man aufsuchen sollte!

3. Liga im LIVE-STREAM: Duisburg gegen Magdeburg heute im Browser oder in der App sehen - so funktioniert MagentaSport!

Wenn Ihr einmal das Paket gebucht habt, habt Ihr die freie Wahl: Sei es im Smart-TV, auf dem Handy, dem Tablet, der Spielekonsole oder am PC - irgendwie findet Ihr eine Möglichkeit, um die 3. Liga LIVE zu streamen!

MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die 3. Liga im LIVE-TICKER und in den Highlights

MagentaSport ist euch nicht günstig genug, ihr seid gerade unterwegs oder das Spiel läuft während des Abendessens, weshalb Ihr nicht auf den LIVE-STREAM zugreifen könnt? Dann haben wir die ideale Alternative: Der GOAL LIVE-TICKER!

Ihr wisst sicherlich bereits, wie der Ticker funktioniert, wir erklären es euch trotzdem nochmal: In Echtzeit werden alle wichtigen Informationen live an Euch weitergegeben - live eben! Ihr verpasst also kein Tor, keine Karte und keine Auswechslung. Hier entlang.

Die Highlights der 3. Liga: So seht Ihr die besten Szenen!

Ihr wollt nach dem Spiel die Highlights sehen? Kein Wunder - schließlich möchte jede:r Anhänger:in gerne die besten Szenen der eigenen Mannschaft (nochmal) sehen, gerade wenn man das Live-Spiel nicht sehen konnte.

Auch bei der Zusammenfassung ist wieder MagentaSport die richtige Adresse: Egal ob bei MagentaSport selber oder auf der Videoplattform YouTube - auf gleich zwei Seiten sind die Highlights im Anschluss an das Spiel kostenlos! Und das Beste daran: Sie sind kostenlos!

Die Aufstellungen des MSV Duisburgs und des 1. FC Magdeburgs: So laufen die Teams der 3. Liga heute auf

