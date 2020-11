MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

13. Spieltag in der 3. Liga: Duisburg empfängt Dresden. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der trifft auf die SG . Die Partie wird um 13 Uhr in Duisburg angepfiffen.

Vor der Saison galt Duisburg als einer der Aufstiegsfavoriten – aktuell stehen die Zebras allerdings auf einem Abstiegsplatz. Der Gast aus Dresden liegt nach zwölf Spielen auf dem dritten Platz und ist damit auf dem besten Wege zum direkten Wiederaufstieg. Die hat gerade eine englische Woche hinter sich. Duisburg trennte sich 2:2-Unentschieden von Waldhof Mannheim, Dresden feierte einen 2:0-Heimerfolg gegen Unterhaching.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 3. (13. Spieltag)

: 3. (13. Spieltag) Datum : Sonntag, 29. November 2020

: Sonntag, 29. November 2020 Uhrzeit: 13 Uhr

MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

Alle Fans von Duisburg, Dresden und der 3. Liga generell dürfen sich freuen, denn die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und der Pay-TV-Sender MagentaSport übertragen jedes Spiel des Wettbewerbs live und in voller Länge! Ihr bekommt also alle Partien Eurer Lieblingsmannschaften im TV und LIVE-STREAM zu sehen. Die Öffentlich-Rechtlichen dürfen insgesamt etwas mehr als 80 Spiele im Free-TV zeigen, Magenta wird jedes Spiel übertragen. Ob Ihr das heutige im Free-TV zu sehen bekommt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

🥅⚽💢🏃‍♂️💨 Darius erste Bude als Profi!



Glückwünsche an Darius #Ghindovean gab's nicht nur von euch Fans, sondern auch von Förderern und Weggefährten. Bodenständig wie der 19-Jährige ist, bedankt sich Darius bei euch und will bald nachlegen!#Gemeinsam1902 #Duisburg #3Liga pic.twitter.com/UeXyYWriNo — MSV Duisburg (@MSVDuisburg) November 26, 2020

MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden heute live im Free-TV sehen, geht das?

Vorab die ernüchternde Info: Duisburg gegen Dresden wird heute leider nicht im Free-TV laufen, da die öffentlich-rechtlichen Sender an diesem Wochenende andere Spiele übertragen. Das Spiel der Zebras gegen Dynamo wird es exklusiv beim Pay-TV-Sender Magenta zu sehen geben.

MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden heute live im Pay-TV: Magenta

Magenta geht um 12.45 Uhr auf Sendung und wird die 3. Liga über die vollen 90 Minuten übertragen. Markus Höhner ist Euer Kommentator, an seiner Seite sitzt der Experte Sebastian Fuckert. Ihr müsst den Sender der Telekom abonniert haben, um die Partie heute im Fernsehen schauen zu können. Als Telekom-Kunde gibt es das Abo im ersten Jahr sogar kostenlos, danach fallen Gebühren in Höhe von 4,95 Euro im Monat an. Wer kein Kunde bei der Telekom ist, der muss etwas mehr für die Übertragung der besten 3. Liga der Welt zahlen, und zwar 16,95 Euro im Monat.

Mehr Teams

Quelle: Imago Images / HMB-Media

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden heute live im LIVE-STREAM: Magenta

Wer gerade unterwegs ist oder keinen Receiver der Telekom besitzt, der kann die Partie auch im LIVE-STREAM verfolgen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur Übertragung. Der Stream ist inhaltlich identisch mit dem Programm der TV-Übertragung und ebenso kostenpflichtig. Zum Streamen benötigt Ihr lediglich eine stabile Internetverbindung.

MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Goal

Ihr wollt kein Geld für die TV-Übertragung oder den LIVE-STREAM hinblättern? Dann verfolgt das Spiel über den kostenlosen Ergebnisticker von Goal. Dort bekommt Ihr nicht nur die Tore dieser Partie mit, sondern auch die aller anderen Spiele – schaut mal rein!

MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

MSV Duisburg bisher 18 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Dynamo Dresden 6 Siege 7 5 Remis 5 22 Tore 21 5,55 Mio. Euro Marktwert 8,78 Mio. Euro Vincent Vermeij (375 Tsd. Euro) wertvollster Spieler Kevin Ehlers (1,5 Mio. Euro)

MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick