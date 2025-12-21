Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoViktoria Koeln 1904
team-logoMSV Duisburg
Hier live sehen!
Andreas Pfeffer

MSV Duisburg bei Viktoria Köln heute live: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga live im Free TV und Stream?

In der 3. Liga empfängt Viktoria Köln heute den MSV Duisburg. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Zum Abschluss des 19. Drittliga-Spieltags empfängt Viktoria Köln am heutigen Sonntag, 21. Dezember, den MSV Duisburg. Im Sportpark Höhenberg in Köln beginnt das Spiel um 19.30 Uhr. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

MSV Duisburg bei Viktoria Köln heute live: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga live im Free TV und Stream?

MagentaSportHier ansehen

Viktoria Köln vs. MSV Duisburg wird heute exklusiv live bei MagentaSport gezeigt. Im Free-TV gibt es keine Liveübertragung der Partie. 

Die Übertragung beim kostenpflichtigen Sportsender der Telekom mit Moderator Thomas Wagner und Kommentator Christian Straßburger beginnt heute um 19.15 Uhr.

Ihr das Spiel jedoch auch über OneFootballTV im Livestream verfolgen. Dort müsst Ihr 4,99 Euro für den Zugriff auf die Übertragung von MagentaSport bezahlen.

Deutschland 3 Liga
Viktoria Koeln 1904 crest
Viktoria Koeln 1904
FCK
MSV Duisburg crest
MSV Duisburg
DUI

Anstoßzeit Viktoria Köln gegen MSV Duisburg

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

Viktoria Köln vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

Viktoria Koeln 1904 vs MSV Duisburg Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Wilhelm

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Hirsch

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Viktoria Köln

Die Viktoria lag vor dem 19. Spieltag als Elfter im gesicherten Tabellenmittelfeld. Zur Abstiegszone beträgt der Vorsprung bereits sieben Punkte, zum Relegationsplatz drei fehlen sechs Zähler. Zuletzt verloren die Kölner nach drei Siegen in Folge bei Alemannia Aachen. 

viktoria-köln-1200Imago

News über MSV Duisburg

Die Zebras mischen als Aufsteiger kräftig im Aufstiegskampf mit. Vor dem 19. Spieltag lagen sie hinter Cottbus auf Platz zwei. Aus den letzten zwei Spielen holte der MSV aber nur einen Punkt. 

viet-duisburg-1200Getty Images

Form

FCK
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

DUI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

FCK

Letzte 5 Spiele

DUI

1

Sieg

2

Unentschieden

2

Siege

5

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Viktoria Köln vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0