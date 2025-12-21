Zum Abschluss des 19. Drittliga-Spieltags empfängt Viktoria Köln am heutigen Sonntag, 21. Dezember, den MSV Duisburg. Im Sportpark Höhenberg in Köln beginnt das Spiel um 19.30 Uhr.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
MSV Duisburg bei Viktoria Köln heute live: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga live im Free TV und Stream?
Viktoria Köln vs. MSV Duisburg wird heute exklusiv live bei MagentaSport gezeigt. Im Free-TV gibt es keine Liveübertragung der Partie.
Die Übertragung beim kostenpflichtigen Sportsender der Telekom mit Moderator Thomas Wagner und Kommentator Christian Straßburger beginnt heute um 19.15 Uhr.
Ihr das Spiel jedoch auch über OneFootballTV im Livestream verfolgen. Dort müsst Ihr 4,99 Euro für den Zugriff auf die Übertragung von MagentaSport bezahlen.
Anstoßzeit Viktoria Köln gegen MSV Duisburg
Die Viktoria lag vor dem 19. Spieltag als Elfter im gesicherten Tabellenmittelfeld. Zur Abstiegszone beträgt der Vorsprung bereits sieben Punkte, zum Relegationsplatz drei fehlen sechs Zähler. Zuletzt verloren die Kölner nach drei Siegen in Folge bei Alemannia Aachen.
News über MSV Duisburg
Die Zebras mischen als Aufsteiger kräftig im Aufstiegskampf mit. Vor dem 19. Spieltag lagen sie hinter Cottbus auf Platz zwei. Aus den letzten zwei Spielen holte der MSV aber nur einen Punkt.
