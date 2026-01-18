Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoVfB Stuttgart II
team-logoMSV Duisburg
In der 3. Liga ist der MSV Duisburg heute beim VfB Stuttgart zu Gast. Wir versorgen Euch mit den Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Am heutigen Sonntag, dem 18. Januar, geht es zwischen dem VfB Stuttgart II und dem MSV Duisburg rund. Ab 13.30 Uhr rollt in der WIRmachenDruck-Arena (Aspach) der Ball.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung im TV und Stream wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

MSV Duisburg bei VfB Stuttgart II heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Sämtliche Spiele der 3. Liga findet Ihr nur bei MagentaSport, und die meisten davon exklusiv. So auch Stuttgart vs. Duisburg. Die Übertragung beginnt um 13.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, dieses Duo ist am Start:

  • Kommentar: Franz Büchner
  • Moderation: Kevin Gerwin

Dank einer Sublizenz könnt Ihr das Ganze auch bei OneFootball gegen eine einmalige Gebühr freischalten.

Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II crest
VfB Stuttgart II
VFB
MSV Duisburg crest
MSV Duisburg
DUI
Anstoßzeit VfB Stuttgart II gegen MSV Duisburg

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

VfB Stuttgart II vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

VfB Stuttgart II vs MSV Duisburg Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Willig

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Hirsch

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über den VfB Stuttgart II 

Der VfB Stuttgart II hat die Hinrunde mit 29 Zählern beendet. Damit stehen die Stuttgarter in der Tabelle im Mittelfeld.

Vor der Winterpause konnte der VfB II einen Sieg einfahren. Gegen den VfL Osnabrück siegten die Stuttgarter mit 2:1. Und auch das Testspiel im Januar gegen Universitatea Craiova konnten die heutigen Gastgeber für sich entscheiden (3:2).

News über den MSV Duisburg

Der MSV Duisburg hat als Aufsteiger eine starke Hinrunde hingelegt und lag nach dem 19. Spieltag auf Tabellenplatz drei.

Zum Ende der Hinrunde ist den Duisburgern allerdings ein wenig die Luft ausgegangen. Seit vier Spielen warten die heutigen Gäste in der Liga auf einen Sieg.

Form

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

DUI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

VFB

Letzte 5 Spiele

DUI

0

Siege

3

Unentschieden

2

Siege

4

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

VfB Stuttgart II vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

