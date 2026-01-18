Am heutigen Sonntag, dem 18. Januar, geht es zwischen dem VfB Stuttgart II und dem MSV Duisburg rund. Ab 13.30 Uhr rollt in der WIRmachenDruck-Arena (Aspach) der Ball.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung im TV und Stream wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
MSV Duisburg bei VfB Stuttgart II heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?
Sämtliche Spiele der 3. Liga findet Ihr nur bei MagentaSport, und die meisten davon exklusiv. So auch Stuttgart vs. Duisburg. Die Übertragung beginnt um 13.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, dieses Duo ist am Start:
- Kommentar: Franz Büchner
- Moderation: Kevin Gerwin
Dank einer Sublizenz könnt Ihr das Ganze auch bei OneFootball gegen eine einmalige Gebühr freischalten.
|MagentaSport
|Hier ansehen
Anstoßzeit VfB Stuttgart II gegen MSV Duisburg
VfB Stuttgart II vs. MSV Duisburg: Aufstellungen
News über den VfB Stuttgart II
Der VfB Stuttgart II hat die Hinrunde mit 29 Zählern beendet. Damit stehen die Stuttgarter in der Tabelle im Mittelfeld.
Vor der Winterpause konnte der VfB II einen Sieg einfahren. Gegen den VfL Osnabrück siegten die Stuttgarter mit 2:1. Und auch das Testspiel im Januar gegen Universitatea Craiova konnten die heutigen Gastgeber für sich entscheiden (3:2).
News über den MSV Duisburg
Der MSV Duisburg hat als Aufsteiger eine starke Hinrunde hingelegt und lag nach dem 19. Spieltag auf Tabellenplatz drei.
Zum Ende der Hinrunde ist den Duisburgern allerdings ein wenig die Luft ausgegangen. Seit vier Spielen warten die heutigen Gäste in der Liga auf einen Sieg.