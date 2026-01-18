Am heutigen Sonntag, dem 18. Januar, geht es zwischen dem VfB Stuttgart II und dem MSV Duisburg rund. Ab 13.30 Uhr rollt in der WIRmachenDruck-Arena (Aspach) der Ball.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung im TV und Stream wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

MSV Duisburg bei VfB Stuttgart II heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Sämtliche Spiele der 3. Liga findet Ihr nur bei MagentaSport, und die meisten davon exklusiv. So auch Stuttgart vs. Duisburg. Die Übertragung beginnt um 13.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, dieses Duo ist am Start:

Kommentar: Franz Büchner

Franz Büchner Moderation: Kevin Gerwin

Dank einer Sublizenz könnt Ihr das Ganze auch bei OneFootball gegen eine einmalige Gebühr freischalten.

Anstoßzeit VfB Stuttgart II gegen MSV Duisburg

VfB Stuttgart II vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

VfB Stuttgart II vs MSV Duisburg Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer N. Willig Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer D. Hirsch

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den VfB Stuttgart II

Der VfB Stuttgart II hat die Hinrunde mit 29 Zählern beendet. Damit stehen die Stuttgarter in der Tabelle im Mittelfeld.

Vor der Winterpause konnte der VfB II einen Sieg einfahren. Gegen den VfL Osnabrück siegten die Stuttgarter mit 2:1. Und auch das Testspiel im Januar gegen Universitatea Craiova konnten die heutigen Gastgeber für sich entscheiden (3:2).

News über den MSV Duisburg

Der MSV Duisburg hat als Aufsteiger eine starke Hinrunde hingelegt und lag nach dem 19. Spieltag auf Tabellenplatz drei.

Zum Ende der Hinrunde ist den Duisburgern allerdings ein wenig die Luft ausgegangen. Seit vier Spielen warten die heutigen Gäste in der Liga auf einen Sieg.

Form

Bilanz direkte Duelle

VfB Stuttgart II vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.