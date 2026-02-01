Am heutigen Sonntag, den 1. Februar, gastiert am 22. Spieltag der 3. Liga der MSV Duisburg beim SSV Ulm. Die Partie wird um 13.30 Uhr im Donaustadion in Ulm angepfiffen.

MSV Duisburg bei SSV Ulm heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

MagentaSport zeigt heute das Duell zwischen dem SSV Ulm und dem MSV Duisburg live und in voller Länge. Um 13.15 Uhr starten dort die Vorberichte. So sieht das MagentaSport-Team heute aus:

Kommentar: Franz Büchner

Franz Büchner Moderation: Sascha Bandermann

Den Livestream des Senders findet Ihr auf magentasport.de und in der MagentaSport-App. Alternativ könnt Ihr die Übertragung von MagentaSport im kostenpflichtigen Einzelstream auf OneFootball live verfolgen.

Anstoßzeit SSV Ulm gegen MSV Duisburg

SSV Ulm vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

Ulm vs MSV Duisburg Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer P. Dotchev Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer D. Hirsch

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den SSV Ulm

Der SSV Ulm konnte am vergangenen Ligaspieltag den sechsten Sieg in dieser Saison feiern. Bei der Rückkehr von Pavel Dotchev gegen seinen ehemaligen Klub siegten die Ulmer gegen Aue deutlich mit 3:0.

In der 3. Liga steht der SSV Ulm dennoch weiterhin in der Abstiegszone. Mit 19 Punkten liegen die Hausherren derzeit auf Rang 19.

News über den MSV Duisburg

Am anderen Ende der Tabelle steht hingegen der MSV Duisburg. Die Duisburger haben einen starken Start ins neue Jahr hingelegt und Siege gegen den VfB Stuttgart II (4:0) und Jahn Regensburg (2:0) eingefahren.

40 Punkte konnte der Aufsteiger in dieser Saison bereits sammeln und befindet sich damit mit drin im Kampf um den Aufstieg.

Form

Bilanz direkte Duelle

SSV Ulm vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

