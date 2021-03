MSV Duisburg vs. 1860 München heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der 3. Liga

Am 27. Spieltag der 3. Liga empfängt der MSV Duisburg den TSV 1860 München. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Das Duell zweier Bundesliga-Gründungsmitglieder in Liga 3: Am 27. Spieltag empfängt der MSV Duisburg am Samstag 1860 München . Anpfiff in der Schauinsland-Reisen-Arena ist um 14 Uhr.

Nach zuvor drei Siegen in Serie setzte es für die Zebras unter der Woche ein 1:4 beim 1. FC Saarbrücken. Unter Trainer Pavel Dotchev ging es für den MSV bergauf, doch die Mannschaft steckt weiter mitten im Abstiegskampf. Die Münchner Löwen hingegen können weiter nach oben schauen: Sie feierten am vergangenen Wochenende einen 3:1-Sieg gegen Unterhaching und halten weiter Kontakt zu den Aufstiegsplätzen.

Wie viel Tradition in diesem Aufeinandertreffen steckt, zeigt Folgendes: Ganze 30-Mal trafen Duisburg und 1860 München in der Bundesliga aufeinander, das letzte Duell im Oberhaus fand jedoch vor fast 21 Jahren statt.

Für #Löwen -Trainer Michael #Köllner am Samstag, 06.03.21, 14.03h, beim @MSVDuisburg darum, ähnlich konzentriert & geduldig wie gegen Haching aufzutreten: „Ich erwarte ein zähes Spiel, das bis zum Ende eng sein wird.“

Zum kompletten Vorbericht: ▶ https://t.co/wFPeFGxzKI #MSVM60 pic.twitter.com/IG4uQiB2qW — TSV 1860 München (@TSV1860) March 4, 2021

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo das Duell zwischen dem MSV Duisburg und 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

MSV Duisburg vs. 1860 München heute live sehen: Das Traditionsduell im Überblick

Wettbewerb 3. Liga, 27. Spieltag Begegnung MSV Duisburg - TSV 1860 München Ort Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg Anpfiff Samstag, 06.03.2021, 14 Uhr

MSV Duisburg gegen 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

Gute Nachrichten: Das Duell der Bundesliga-Gründungsmitglieder Duisburg und 1860 München wird heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen sein. Die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und der Pay-TV-Anbieter MagentaSport besitzen die Übertragungsrechte und übertragen alle Partien der 3. Liga live. Die Öffentlich-Rechtlichen dürfen insgesamt 86 Drittligaspiele übertragen - auf Magenta gibt es jedes Spiel zu sehen.

MSV Duisburg vs. 1860 München heute live im TV: So geht's

Über MagentaSport habt Ihr die Möglichkeit, das Spiel auf Eurem TV-Gerät zu streamen - ab 13.45 Uhr geht der Streaming-Anbieter mit Moderator Tobias Schäfer auf Sendung, die 90 Minuten werden von Markus Höhner begleitet. Alles über die Tarife von MagentaSport erfahrt Ihr hier.

Quelle: Getty Images

Falls Ihr unterwegs seid, dann könnt Ihr diese Partie auch im LIVE-STREAM verfolgen! Der Stream ist ebenso kostenpflichtig wie die TV-Übertragung Magentas. Da dieser Stream der einzig legale im Internet ist, gibt es keine kostenlose Alternative. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream .

Live dabei ist aber auch der BR (Bayerische Rundfunk), der als öffentlich-rechtlicher Anbieter ein Paket an Spielen der 3. Liga zeigen darf. Moderatorin Julia Büchner führt durch die Sendung "Blickpunkt Sport live" - sobald der Ball rollt, übernimmt Bernd Schmelzer und kommentiert die 90 Minuten aus Duisburg.

MSV Duisburg gegen 1860 München: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Goal stellt Euch zur 3. Liga einen Ergebnisticker zur Verfügung. Wer zudem mehr über die 3. Liga und die anderen Topligen des Weltfußballs erfahren möchte, der sollte bei uns bleiben.

Zebras gegen Löwen heute live: Alle Übertragungen im Überblick