Medien: Mourinho zeigt Interesse an Tolisso und Grillitsch

Jose Mourinho will die AS Rom im Winter-Transferfenster angeblich mit Spielern aus der Bundesliga aufrüsten. Vor allem im Mittelfeld seien Verstärkungen angedacht. Das berichtet die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport.

Zu Mourinhos Wunschkandidaten zähle der französische Weltmeister Corentin Tolisso vom FC Bayern München. Dem Rekordmeister könnte das durchaus gelegen kommen: Der Vertrag des 27-Jährigen läuft im Sommer aus, eine Ablöse wäre also noch zu erzielen.

AS Rom: Kommt Grillitsch auf Leihbasis?

Ebenfalls Interesse zeige Mourinho an einer Verpflichtung des Hoffenheimers Florian Grillitsch. Roms Sportdirektor Tiago Pinto sucht wohl nach Möglichkeiten, um einen Leihvertrag für den Österreicher zu erreichen.

Die Roma steht aktuell auf Platz acht in der italienischen Serie A. Damit läuft die erste Saison unter dem portugiesischen Fußballlehrer noch nicht so wie erhofft.