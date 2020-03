Mosaikmuster: Bilder des neuen Heimtrikots von Manchester City geleaked

Manchester City greift in der kommenden Saison auf ein neues Trikotdesign zurück. Offenbar laufen die Skyblues mit einem Trikot im Mosaikmuster auf.

Der amtierende englische Meister präsentiert sich in der Saison 2020/21 vor heimischer Kulisse wohl in einem ganz neuen Look. Wie Bilder des in der Regel gut informierten Portals Footyheadlines zeigen, laufen die Skyblues in der kommenden Spielzeit in einer Art Mosaikmuster auf.

Der Premier-League-Klub bleibt dabei seinem traditionellen, hellblauen Farbton treu. Das Jersey wird weiter von Ausrüster Puma hergestellt, der neue Look ist im Vergleich zu dem aktuellen Trikot aber natürlich wieder etwas anders gestaltet.

Manchester City: Noch keine Details zu Shorts und Stutzen

Inspiration für das Design geben offenbar die vielen Mosaikstücke, die in ganz Manchester zu sehen sind.

Von der Farbe lila, welche im aktuellen Trikot noch eine Rolle spielt, ist ab der neuen Spielzeit dann wohl nichts mehr zu sehen. Details zum Design der Shorts und der Stutzen gibt es Stand jetzt noch nicht.