Barcelona und Juventus denken über Morata-Memphis-Tausch nach

Alvaro Morata ist nach Informationen von GOAL und SPOX der Wunschkandidat des FC Barcelona für die Position des Mittelstürmers. Die Katalanen sind bereit, im Gegenzug Memphis Depay an die Alte Dame abzugeben. Es hat bereits erste Gespräche zwischen Barca und dem Angreifer, der aktuell von Atletico Madrid an Juventus Turin ausgeliehen ist, und dessen Beraterin gegeben.

Barca will Morata schon im Januar haben, denn mit dem aktuellen Mittelstürmer Luuk de Jong sind die Katalanen nicht zufrieden, sodass sie den von Sevilla ausgeliehenen Niederländer wieder ziehen lassen wollen.

Barca-Trainer Xavi selbst soll einem AS-Bericht zufolge die Initiative ergriffen und Morata angerufen haben, um sich nach dessen Situation zu erkundigen. Morata habe erklärt, dass er sich bei Juve nicht wohl fühle und er einem Transfer zu Barca liebend gerne zustimmen würde. Für die Katalanen käme eine Leihe bis zum Saisonende dabei nicht in Frage, sondern sie würden vielmehr auf eine langfristige Zusammenarbeit mit dem 29-Jährigen setzen.

Juventus von Memphis-Lösung nicht vollends überzeugt

Für den Wechsel zu Barca sei Morata bereit, seine Gehaltsforderungen deutlich zu senken, doch das finanziell angeschlagene Barca muss nach dem Transfer von Ferran Torres ohnehin Platz auf der Gehaltsliste schaffen. Dafür ist der Klub nach Informationen von GOAL und SPOX bereit, sich nach nur einem halben Jahr von Memphis Depay zu trennen, der im Sommer ablösefrei von Olympique Lyon gekommen war. Um den Morata-Deal Juventus schmackhaft zu machen, könnte Depay nach Italien gehen, doch die Bianconeri sind von dieser Lösung noch nicht vollends überzeugt.

Völlig frei bei diesem Tausch-Deal können Juve und Barca jedoch auch nicht entscheiden, denn Morata gehört noch Atletico Madrid, sodass die Colchoneros auch in den Deal eingebunden werden müssen.

Morata stand bei Juve in dieser Saison in 14 von 19 Liga-Spielen in der Startelf. Ihm gelangen dabei fünf Tore und zwei Vorlagen, als Tabellenfünfter läuft die Alte Dame aktuell aber den eigenen Ansprüchen erneut hinterher. Auch bei Barca ist noch viel Luft nach oben: Die Katalanen sind derzeit nur Siebter, Memphis Depay steuerte bislang in der Liga acht Tore und zwei Vorlagen bei.