Für Aufstieg in die Serie A: Berlusconi will in Monza heftig investieren

Monza ist frischgebackener Zweitligist. Klubchef Silvio Berlusconi aber verfolgt noch weitaus größere Pläne.

Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi hat Millionen-Investitionen angekündigt, um seinen Klub Monza 1912 schon kommende Saison erstmals in die zu führen. Der Verein aus der Lombardei war erst zu Wochenbeginn am Grünen Tisch in die Serie B aufgestiegen.

"Ich habe nie Zweifel gehabt, dass es Monza in die Serie B schaffen würde. Der Aufstieg in die Serie A hängt von vielen Faktoren ab, einige sind unberechenbar. Die berechenbaren sind uns klar, und wir werden das Beste tun, um sie zu unserem Vorteil zu nützen", sagte Berlusconi (83) im Interview mit der lokalen Tageszeitung Il Cittadino.

Silvio Berlusconi war lange Besitzer des

Die drittklassige Serie C hatte ihre Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen und entschieden, dass die Tabellenführer der drei Gruppen künftig in der zweiten Liga spielen.

Alle 12 segui in diretta sulla pagina Fb ufficiale di AC Monza la Conferenza Stampa sulla Promozione con Adriano Galliani, Filippo Antonelli, Cristian Brocchi insieme al Sindaco di Monza Dario Allevi!Distanti ma in B!!!🔴⚪️😎 pic.twitter.com/fvCxxGKoa9 — AC Monza (@ACMonza) June 9, 2020

Berlusconi, von 1986 bis 2017 Besitzer des Erstligisten AC Mailand, hatte Monza 2018 erworben. Geführt wird der künftige Zweitligist vom langjährigen Milan-Geschäftsführer Adriano Galliani. "Monza hat von Anfang an die Tabellenspitze übernommen, am 27. Spieltag betrug der Vorsprung 16 Punkte", sagte Berlusconi.

"Der Aufstieg in die Serie B ist der erste Schritt in Richtung Aufstieg in die Serie A. Wir wollen der Stadt, in der ich zur Welt gekommen bin, diese Freude geben", sagte Galliani im Interview mit Sky Sport am Dienstag.

Mehr Teams

Der Klub plane den Erwerb neuer Spieler, um den Aufstieg in die Topliga zu schaffen. Ein Derby zwischen Monza und seinem Ex-Klub AC Mailand ist das große Ziel Berlusconis. Der Medientycoon lebt seit Jahren in einer Residenz in Arcore unweit von Monza.