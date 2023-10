Feuerwerkskörper explodiert neben Clermont-Torhüter Mory Diaw: Ligue-1-Spiel in Montpellier abgebrochen

Beim Spiel zwischen Montpellier und Clermont flog von der Tribüne ein Feuerwerkskörper auf den Platz und explodierte neben dem Gäste-Keeper.

WAS IST PASSIERT? Das Ligue-1-Spiel zwischen Montpellier HSC und Clermont Foot wurde am Sonntagnachmittag kurz vor Schluss abgebrochen, nachdem ein Feuerwerkskörper von der Tribüne aus auf das Spielfeld geflogen und in unmittelbarer Nähe von Clermont-Torhüter Mory Diaw explodiert war.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Keeper fiel daraufhin zu Boden und wurde auf dem Rasen behandelt, ehe er mit einer Trage vom Platz gebracht wurde. Die Partie, die sich beim Stand von 4:2 für Montpellier in der ersten Minute der Nachspielzeit befand, wurde abgebrochen.

"Der Arzt, der Clermonts Torhüter behandelte, stellte fest, dass er nicht in der Verfassung war, weiterzuspielen. Das Spiel wird daher endgültig abgebrochen", sagte Schiedsrichter Florent Batta. Wie der Sicherheitschef von Montpellier mitteilte, war Diaw schwer traumatisiert.

Dessen Teamkollege Neto Borges sah indes noch die Rote Karte, nachdem er den Fans von Montpellier den Mittelfinger gezeigt hatte.