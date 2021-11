Montenegro vs. Türkei live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der WM-Qualifikation

Spannung in Gruppe G! Am Dienstag, den 16. November 2021, trifft Montenegro im letzten WM-Qualifikationsspiel auf die Türkei - für die Türken geht es um einiges. GOAL hat alle Informationen zur Übertragung der Partie im TV und im LIVE-STREAM.

Am alles entscheidenden 10. Spieltag geht es für die Mannschaft von Stefan Kuntz nach Montenegro. Und es steht wirklich viel auf dem Spiel. Ausscheiden, Play-offs, direktes Weiterkommen: Für die Türkei ist noch alles möglich!

Aktuell steht die Niederlande mit 20 Punkten auf dem ersten Platz, gefolgt von der Türkei mit 18 Punkten. Letztere spüren den Atem der Norweger: Punktgleich mit der Türkei wird Norwegen am letzten Spieltag auch ohne Erling Haaland alles in die Waagschale werfen. Denn die norwegische Nationalmannschaft trifft sogar auf die Niederlande und muss beim Auswärtsspiel in Rotterdam einen Sieg einfahren oder bei einem Unentschieden auf Schützenhilfe von Montenegro hoffen. Die Gruppe G könnte kaum spannender sein.

Die Türkei kann sich mit einem Sieg und mit Hilfe der Norweger die direkte Qualifikation zur WM sichern, bei einem Unentschieden gilt auch hier: Die Niederlande müsste drei Punkte holen, damit die Tabellensituation die gleiche bleibt. Im Falle einer Niederlage dürfte es für die Elf von Stefan Kuntz eng werden, da die Türkei eine Tordifferenz von +10 und Norwegen +9 aufweist, müsste man auch dann auf einen Sieg der Oranje hoffen.

Für Montenegro geht es zwar um nicht mehr viel, zuletzt konnten die Osteuropäer aber die Niederländer mit einem 2:2 ärgern. Die Türkei kommt nach einem 6:0-Sieg über den Tabellenletzten Gibraltar mit breiter Brust ins Podgorica City Stadium.

Montenegro trifft auf die Türkei in der WM-Qualifikation. Goal zeigt Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Montenegro vs. Türkei live: Das Spiel der WM-Qualifikation in der Übersicht

Begegnung Montenegro - Türkei Wettbewerb WM Qualifikation, 10. Spieltag Datum 16. November 2021 Anpfiff 20.45 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Podgorcia City Stadium, Podgorcia

Montenegro vs. Türkei live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der WM-Qualifikation

Im Free-TV wird die Partie nicht übertragen. Zwar werden die Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft auf RTL gezeigt, bei allen anderen Spielen der WM-Qualifikation ist DAZN der einzige Anbieter.

Bedeutet, Ihr müsst ein Abonnement bei DAZN abschließen, wenn Ihr die Entscheidung in Gruppe G nicht verpassen wollt.

Montenegro vs. Türkei: Alles zur Übertragung im TV

Seit letztem Jahr verfügt DAZN über zwei lineare TV-Sender, DAZN 1 und 2. Hier werden ebenfalls Spiele der WM-Qualifikation übertragen. Am heutigen Dienstag werden allerdings die Partien Portugal gegen Serbien und Spanien gegen Schweden übertragen.

Falls Ihr aber grundsätzlich Zugriff auf die TV-Sender haben wollt, hilft Euch folgende Info: Ihr müsst Sky- oder Vodafone-Kunde sein, um die DAZN-Sender aufrufen zu können.



Die Ergebnisse von der europäischen #WMQuali von heute im Überblick 👇 pic.twitter.com/8sZXClKfN2 — FIFA Fussball-WM 🏆 (@fifaworldcup_de) November 13, 2021

Montenegro vs. Türkei: Die WM-Qualifikation im DAZN LIVE-STREAM

Im LIVE-STREAM von DAZN bekommt ihr die Elf von Stefan Kuntz, aber zu Gesicht. Zum Anstoß um 20.45 Uhr startet hier der STREAM. Diesen könnt Ihr zum Beispiel über einen Smart TV mit der DAZN-App öffnen, Gleiches ist mit einer Konsole möglich.

Natürlich ist der LIVE-STREAM auch auf allen anderen Endgeräten problemlos abrufbar, dabei ist die App von DAZN nicht zwingend notwendig.

So empfangt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN

Über die DAZN-App oder das Internet bekommt ihr das Auswärtsspiel der Türkei auf Euer Endgerät. Voraussetzung dafür ist eine stabile Internetverbindung, die DAZN-App ist kostenlos downloadbar.

Montenegro vs. Türkei: Die Pakete für den exklusiven LIVE-Sport auf DAZN

Wenn Ihr euch dazu entschlossen habt, ein DAZN-Abonnement abzuschließen, habt Ihr zwei Pakete zur Auswahl:

Jahresabo für 149,99 Euro | jährlich kündbar

Monatsabo für 14,99 Euro | monatlich kündbar

Hier gibt es nochmal alle Informationen zu den Paketen.

Montenegro vs. Türkei live auf DAZN: So sieht die Übertragung aus

Ihr habt ein Abo bei DAZN abgeschlossen? Dann könnt Ihr die Partie zum Anstoß, also um 20.45 Uhr live und exklusiv auf DAZN verfolgen. Zusätzlich habt Ihr auf DAZN die Möglichkeit, viele andere Spiele der WM-Quali zu sehen, ebenso wie die Champions League und diverse Partien aus den europäischen Top-Ligen Europas.

Montenegro vs. Türkei im LIVE-TICKER bei Goal

Falls Ihr die Begegnung im LIVE-STREAM von DAZN nicht verfolgen könnt, bietet Euch der Goal-LIVE-TICKER die Möglichkeit, alles rundum das Spiel zu erfahren und keine Minute zu verpassen.

Montenegro vs. Türkei live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Wen schickt Stefan Kuntz auf den Platz? Und welche Elf kommt auf die Türkei zu? Das erfahrt Ihr an dieser Stelle eine Stunde vor dem Anpfiff.

Montenegro vs. Türkei live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick