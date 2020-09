Moldawien vs. Kosovo: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - alles zur Übertragung der UEFA Nations League

Der Kosovo startet gegen Moldawien in die Nations League und kämpft dabei um die Chance, an der WM 2022 teilzunehmen. Doch wo läuft das Duell live?

Die UEFA steht in den Startlöchern und auch der ist mit dabei! Heute Abend tritt die Nationalelf im Spiel gegen Moldawien an. Anstoß ist um 20.45 Uhr - gespielt wird im italienischen Parma.

Kosovo und Moldawien treten dabei in Gruppe 3 der Liga C an, in der auch und Slowenien teilnehmen. Am Ende der Nations League bietet sich für zwei Nationalteams die Möglichkeit, sich über die Play-offs für die in zu qualifizieren.

Ihr wollt das Duell zwischen Moldawien und Kosovo live verfolgen? Dann lest Euch in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch!

Moldawien vs. Kosovo: Der erste Spieltag der UEFA Nations League in der Übersicht

Duell Moldawien vs. Kosovo Datum 03. September 2020 | 20.45 Uhr Ort Ennio Tardini, Parma ( )

Moldawien vs. Kosovo: Die UEFA Nations League heute im LIVE-STREAM verfolgen - wo geht das?

Der Streaming-Anbieter DAZN hat sich ein umfangreiches Rechtepaket an den Spielen der Nations League gesichert. Hier laufen alle Partien des Wettbewerbs ohne deutsche Beteiligung im LIVE-STREAM. Auch Moldawien gegen Kosovo gibt es live auf DAZN!

Moldawien vs. Kosovo: So empfangt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN

DAZN überträgt die Begegnung live und in voller Länge im LIVE-STREAM. Pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr könnt Ihr Euch auf der Plattform einloggen und das Duell verfolgen.

Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Abonnement bei DAZN und eine stabile Internetverbindung auf dem PC, Laptop, Tablet, Smartphone oder Smart-TV. Solltet Ihr noch kein Kunde bei DAZN sein, steht Euch der LIVE-STREAM heute sogar kostenlos zur Verfügung.

Der erste Monat der Mitgliedschaft bei DAZN ist nämlich vollkommen gratis. Erst anschließend werden 11,99 Euro monatlich fällig. Wer direkt ein Jahresabo abschließt, zahlt umgerechnet sogar noch weniger. Hier kostet DAZN insgesamt 119,99 Euro für zwölf Monate.

Alle weiteren Informationen zur Anmeldung haben wir Euch unter diesem Link zusammengefasst.



Moldawien vs. Kosovo: Wo läuft die UEFA Nations League heute Abend live im TV?

Während DAZN den Großteil der Nations League live überträgt, zeigen auch ARD und ZDF ausgewählte Spiele des Wettbewerbs. Hier laufen jedoch nur Begegnungen mit deutscher Beteiligung. Moldawien gegen Kosovo läuft somit nicht im Fernsehen.

Wer das Spiel dennoch am TV abspielen möchte, muss sich lediglich mit seinem DAZN-Konto auf dem Smart-TV einloggen und kann dort das Spiel via LIVE-STREAM verfolgen.

Ladet Euch dafür die kostenlose DAZN-App auf den Smart-TV oder verbindet die Playstation oder den Amazon Fire TV Stick mit dem Fernseher. Alle Infos zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr nochmals unter diesem Link.

Moldawien vs. Kosovo: Die Highlights des Spiels laufen auf DAZN

Ihr könnt die Live-Übertragung des Spiels nicht sehen? Keine Sorge, DAZN lädt schon kurz nach Abpfiff ein Video mit den Highlights zwischen Moldawien und Kosovo hoch.

Der kurze Clip ist anschließend jederzeit auf Abruf verfügbar. Wem die Highlights nicht reichen, kann dort auch das komplette Spiel als Re-Live schauen. Einzige Voraussetzung ist jedoch auch hier das DAZN-Abo.

Moldawien vs. Kosovo: Goal tickert die UEFA Nations League

Neben DAZN informiert Euch auch Goal live über das Geschehen aus Parma. Auf der Webseite findet Ihr einen TICKER, der Euch alle spielentscheidenden Szenen schildert.

Somit verpasst Ihr kein Tor, keinen Assist, keine Karte und keinen Wechsel. Das Angebot steht Euch natürlich kostenlos zur Verfügung - über diesen Link geht's direkt dorthin!

Moldawien vs. Kosovo in der UEFA Nations League: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden kurz vor Anpfiff offiziell bekannt gegeben.

Sobald das geschehen ist, könnt Ihr sie hier nachlesen!

UEFA Nations League: Die Übertragung von Moldawien gegen Kosovo in der Übersicht