Raheem Sterling reagiert auf Bonucci-Aussagen: "Kann man nur drüber lachen"

Leonardo Bonucci hatte seinem Juventus-Kollegen Moise Kean eine Teilschuld am Rassismus-Eklat in Cagliari gegeben. Sterling reagiert mit Spott.

Raheem Sterling von hat mit Unverständnis darauf reagiert, dass Juventus-Verteidiger Leonardo Bonucci seinem Teamkollegen Moise Kean eine Teilschuld am Rassismus-Eklat beim 2:0-Sieg der Bianconeri am Dienstag in gegeben hat.

"'Die Schuld ist 50:50 verteilt' - darüber kann man nur lachen", schrieb Sterling an Bonucci adressiert bei Instagram und versah den Post mit zahlreichen lachenden Emojis. Kean und Blaise Matuidi waren während der Partie immer wieder von Cagliari-Anhängern rassistisch angefeindet worden, Kean bejubelte sein Tor zum 2:0-Endstand daraufhin mit ausgebreiteten Armen vor deren Kurve.

Nach Rassismus-Eklat: Chiellini stellt sich voll hinter Kean

Bonucci sagte nach der Partie, dass Kean auf diesen Jubel hätte verzichten sollen, um die gegnerischen Fans nicht zusätzlich zu provozieren. "Die Schuld ist 50:50 verteilt. Moise hätte das nicht tun sollen und die Kurve hätte nicht so reagieren dürfen", so Bonucci bei Sky Sports.

Juve-Kapitän Giorgio Chiellini stellte sich derweil bedingungslos hinter den 19-jährigen Angreifer Kean: "Ich habe mir die Videos nach dem Spiel angeschaut, weil man auf dem Spielfeld nicht immer alles mitbekommt - und er hat absolut nichts gemacht", sagte Chiellini bei Juventus TV.