Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund): TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellung und Co. - hier läuft die Bundesliga live

Borussen-Duell am 25. Spieltag! Gladbach empfängt Dortmund am Samstagabend und Ihr könnt es live verfolgen! Hier gibt's alle Infos dazu.

Das Topspiel des 25. Spieltags steigt am Samstag im Borussia-Park, wenn es mit zu tun bekommt. Anstoß ist heute um 18.30 Uhr - hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung.

Aufgrund der Coronavirus-Krise wurde über eine Absage der Partie diskutiert. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister verkündetet jedoch unter der Woche, das Spiel könne wie geplant stattfinden. Lediglich Fans aus einem bestimmten gefährdeten Gebiet sollen zuhause bleiben.

Die Dortmunder schrieben unter der Woche zudem Schlagzeilen, als ihr Interesse am 16-jährigen Jude Bellingham bekannt wurde. Die besten Szenen des Talents von Birmingham City seht Ihr hier!

Mehr Teams

In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen, die Ihr braucht, um Gladbach gegen Dortmund heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen zu können. Zudem könnt Ihr hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen nachlesen.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Das Topspiel der

Duell Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Samstag, 7. März 2020 | 18.30 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach Zuschauer 59.724 Plätze

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund): Wo wird das Topspiel der Bundesliga live im TV übertragen?

Fußball am Samstagabend und noch dazu ein Spitzenspiel - was will man mehr? Doch wo läuft Gladbach gegen Dortmund live im TV? Goal klärt auf.

Die Antwort ist einfach: Das Topspiel wird live und exklusiv im Pay-TV bei Sky gezeigt. Der Bezahlsender hat das Duell in kompletter Länge auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD im Programm.

Sky zeigt / überträgt Gladbach - BVB heute live im TV

Bereits um 17.30 Uhr - eine Stunde vor Anpfiff - wird auf die Partie eingestimmt. Pünktlich zum Anstoß übernimmt Kommentator Frank Buschmann das Mikrofon und begleitet Euch während der 90 Minuten.

Um die Sky-Sender freizuschalten, müsst Ihr jedoch ein Abonnement mit dem entsprechenden Bundesligapaket abschließen. Zu welchen Konditionen das derzeit verfügbar ist, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

Borussia Mönchengladbach gegen BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM sehen

Sky besitzt die exklusiven Rechte an der Übertragung und darf sein Programm nicht nur im Fernsehen zeigen, sondern auch im Internet. Auf den hauseigenen Streaming-Plattformen Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr Gladbach gegen Dortmund im LIVE-STREAM verfolgen.

Auf Sky Go hat dabei jeder Zugriff, der ein TV-Abonnement beim Bezahlsender besitzt. Somit kann jeder Abonnent auch unterwegs das Spiel live verfolgen. Die Sky-Go-App steht Euch dabei zum kostenlosen Download bereit. Unter diesem Link findet Ihr alle Informationen dazu.

Sky Ticket zeigt / überträgt Gladbach gegen BVB heute im LIVE-STREAM

Wer keinen Vertrag mit Sky besitzt, kann sich auch kurzfristig mit Sky Ticket Zugang zum LIVE-STREAM heute Abend verschaffen. Hier könnt Ihr Euch ganz einfach im Internet anmelden und für 9,99 Euro im ersten Monat auf die Streams zugreifen. Hier gibt's weitere Infos zu Sky Ticket.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Highlights auf DAZN schauen

Ihr wollt kein teures Abo bei Sky abschließen? Dann bietet Euch die Streaming-Plattform DAZN die perfekte Alternative. Hier findet Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights des Spiels.

Gegen 21 Uhr steht allen DAZN-Abonnenten das Video jederzeit auf Abruf zur Verfügung. Somit könnt Ihr die besten Szenen von Erling Haaland, Jadon Sancho oder Lars Stindl im Nachhinein schauen.

Solltet Ihr noch kein Abo besitzen, könnt Ihr DAZN einen Monat lang kostenlos testen. Erst anschließend würde eine Gebühr von 11,99 Euro monatlich fällig werden. Informiert Euch unter diesem Link über alle Konditionen von DAZN!

Mit dem Abo von DAZN stehen Euch übrigens nicht nur Bundesliga-Highlights zur Verfügung, sondern auch die kompletten Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live. Außerdem Live-Übertragungen der , , oder . Das vollständige DAZN-Programm gibt's hier!

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund): Verfolgt die Bundesliga kostenlos im LIVE-TICKER

Goal bietet Euch eine kostenlose Möglichkeit ohne Abopflicht, um das Duell verfolgen zu können. Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER, der Euch alles Wichtige aus Mönchengladbach schildert.

Zudem findet Ihr dort interessante Analysen und Statistiken zum Spiel. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin und verfolgt Gladbach gegen Dortmund im LIVE-TICKER von Goal!

😎 ie ohne mein Team. pic.twitter.com/qEGzX70tsC — Borussia Dortmund (@BVB) March 3, 2020

Borussia Mönchengladbach gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Aufstellung

Sobald die Aufstellungen offiziell bekannt gegeben wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür später noch einmal vorbei!

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick