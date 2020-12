Der nächste Alphonso Davies? Das sind die 9 größten MLS-Talente

Die MLS rückt mehr denn je auch aus sportlicher Sicht in den Fokus. Mit einem Experten stellen wir die größten Talente der US-Liga vor.

HINTERGRUND

Gonzalo Higuain (32), Blaise Matuidi (33), Nani (34), Chicharito (32): Das Klischee der als Liga für Altstars im Karriereabend hat noch immer Futter.

Dabei ist die Realität längst eine andere. "Es mag vor ein paar Jahren noch anders gewesen sein. Aber die MLS ist inzwischen alles andere als eine Rentnerliga. Sie ist mittlerweile zu einer sehr guten Entwicklungsliga für Talente geworden", sagt Ernst Tanner, seit 2018 Sportdirektor von Philadelphia Union, zu Goal und SPOX.

Mit einem durchschnittlichen Spieleralter von 26,1 Jahren liegt die MLS im Vergleich mit den europäischen Top-Ligen im Mittelfeld. Immer mehr Talente aus der MLS fassen in Europa Fuß, die jüngsten Extrembeispiele: Alphonso Davies beim FC Bayern und Gio Reyna beim BVB.

Mehr Teams

Die Gründe für den Wandel der MLS sind dabei mannigfaltig. "Die MLS hat in der Jugendarbeit einen großen Sprung gemacht. Das Akademiesystem hat sich durchaus weiterentwickelt, es arbeiten vernünftige Leute an den richtigen Positionen", meint Tanner.

MLS holt strukturell auf - viel Potenzial liegt aber noch brach

Der 54-Jährige arbeitete in den Nachwuchsabteilungen von (6 Jahre), der TSG Hoffenheim (3 Jahre in verschiedenen Funktionen) und bis 2018 von Red Bull Salzburg (6 Jahre). Dass es den gebürtigen Traunsteiner vor zwei Jahren in die MLS zog, hat auch mit dem noch immer brachliegenden Potenzial der Liga zu tun.

Zwar holt die Liga strukturell im Vergleich zu Europa auf - der Unterbau wird forciert, Nachwuchsligen wurden gegründet (MLS Next) -, dennoch bietet der Fußball im amerikanischen Sportsystem mit College- und High-School-Teams noch großes Entwicklungspotenzial.

So kommt es noch immer zuhauf vor, dass große Talente aufgrund fehlender Spielpraxis nicht ausreichend gefördert werden. Schon allein, weil es gar keine Spiele gibt, aus denen sie lernen könnten. Jugendmannschaften gab es lange Zeit nur in der Nationalmannschaft. Die neu geschaffenen Akademien der MLS-Teams adressieren dieses Problem zwar, aber es bleibt noch viel Luft nach oben.

Bild: Imago Images / GEPA pictures

Dass der Fußball mit dem übergestülpten US-System weder konkurrenzfähig noch auf Dauer wirtschaftlich lukrativ ist, haben die Teameigner in der MLS mittlerweile größtenteils verstanden. Statt Altstars werden vermehrt erfahrene Fußballfunktionäre aus Europa "importiert". Und noch wichtiger ist: Ihnen wird auch Vertrauen geschenkt.

"Ich habe als Sportdirektor hier enorme Gestaltungsfreiheiten. Ich kann hier machen, was ich für uns als richtig erachte und umsetzen will. Der Rückhalt der Eigentümer in Philadelphia ist sensationell. Das beflügelt und motiviert mich", erzählte Tanner. Das neue Vertrauen rührt auch daher, dass die Teaminhaber für sich erkannt haben, dass der Verkauf von jungen Talenten ordentlich Geld in die Kassen spülen kann.

Ernst Tanner: Talente können sich hier "ruhiger" entwickeln

Die strukturelle Basis ist oder wird also gerade geschaffen. Einen Vorteil aber hat das US-System: Es gibt keinen Auf- oder Abstieg. "Es geht also nicht um Existenzen. Die Spieler geraten nicht zu früh unter zu hohen Druck, damit habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Es fördert die spielerische Kreativität", erklärte Tanner. Zudem verspürten die Trainer nicht denselben Ergebnisdruck wie in Europa und könnten so getrost Talente arrivierten Spielern vorziehen. Die Aufmerksamkeit der Medien gilt ohnehin den großen US-Sportarten. Junge Spieler können sich in der MLS insgesamt "ruhiger" entwickeln als in Europa, meint Tanner.

Gleichzeitig sei es "ein unglaublicher Vorteil, wenn du als junger Spieler in einer Liga reifen kannst, in der du mithalten kannst und das auch noch in deinem kulturellen Umfeld passiert".

MLS? "Der Talentpool hier ist sehr groß"

Wir haben nun also die richtige Struktur und das richtige Umfeld. Jetzt fehlt "nur" noch das Talent. Das ist in der Sportnation USA aber reichlich vorhanden. "Der Talentpool hier ist sehr groß", attestierte Tanner, der vor allem die Athletik der jungen Sportler lobte. Es gelte nur, diese Athletik-Talente nicht an die NFL, NBA, MLB oder NHL zu verlieren.

Neben dem hohen körperlichen Niveau bemerkte Tanner in seinen bisher zwei Jahren MLS noch eine Tendenz: "Besonders wichtig ist mir die Mentalität eines Spielers im Hinblick auf Interesse an seinem Spiel, Arbeitseinstellung, Kritikfähigkeit, den Willen im Wettkampf. Diese Mentalität findet man hier noch sehr oft vor, ich bin regelrecht begeistert. Es geht noch darum, was man als Spieler investieren muss, um besser zu werden. Es gibt nicht 15 Berater, die um die Spieler herumschwänzeln, ihnen einreden, wie gut sie schon seien, und den Jungs sowie ihren Eltern Ertragspotenziale in Aussicht stellen. Hier sind die jungen Spieler noch bodenständiger."

All diese Vorzüge vereint machen die MLS nicht mehr nur für Altstars, sondern auch für Talente interessant. Sie müssen nicht schon im Jugendalter nach Europa wechseln, um sich weiterentwickeln, sondern können die ersten Schritte noch im gewohnten Umfeld gehen.

Aber: "Wenn sich ein Spieler über das Niveau der MLS hinausentwickelt, dann muss er nach Europa, um sich weiterzuentwickeln", sagte Tanner. Bei den nachfolgenden neun Talenten könnte dieser Zeitpunkt in naher Zukunft eintreten. Wir blicken gemeinsam mit Tanner auf die neun vielversprechendsten Youngsters der MLS.

Cole Bassett | Verein: Colorado Rapids | Nationalität: USA | Alter: 19 Jahre | Position: Zentrales Mittelfeld

Bassett ist aktuell der Shootingstar der MLS. Er war bereits bei Arsenal, Hoffenheim und in Freiburg zu Gast im Training. Der Sport-Club hat laut MLSsoccer.com sogar mehrere Angebote abgegeben. Auch wird großes Interesse nachgesagt. "Wir hatten in der Vergangenheit Angebote für Cole von europäischen Klubs, aber wir hatten das Gefühl, dass sie nicht mit unserem Wert für Cole übereinstimmten. Und wir sind der Meinung, dass Coles Entwicklung als Spieler hier am besten voranschreitet", sagte Colorados Sportdirektor Padraig Smith.

Ernst Tanner über Bassett:

"Er ist in dieser Saison so richtig aufgepoppt. Ich sehe ihn ihm das Profil eines Kai Havertz. Er sieht ihm nicht nur äußerlich ähnlich, er ist von den Anlagen her auch ein vergleichbarer Spieler und ein riesiges Talent."

Brenden Aaronson | Verein: Philadelphia Union | Nationalität: USA | Alter: 20 Jahre | Position: Offensives Mittelfeld

Aaronsons Wechsel nach Europa steht bereits fest. Ab Januar zählt er zum Kader von Red Bull Salzburg. "Seine Dynamik und seine Präsenz am Platz sind außergewöhnlich. Trotz seines jungen Alters hat er auch schon ein ausgezeichnetes Gefühl für die richtigen Entscheidungen am Platz. Mit seiner Art, Fußball zu spielen, passt Brenden perfekt zu uns", sagte Salzburgs Sportdirektor Steffen Freund zu dem Transfer. Aaronson erhält in Salzburg einen Vertrag bis 2025. Inklusive leistungsabhängiger Bonuszahlungen soll er laut US-Medien 7,7 Millionen Euro kosten, was ihn zum teuersten US-amerikanischen MLS-Abgang macht.

Ernst Tanner über Aaronson:

"Er hat sich bereits bei uns etabliert. Er kann gut zuhören und hinterfragt sich selbst nach jedem Spiel. Er hat einen unglaublichen 'Motor' wie der Amerikaner sagt, seine Laufleistung zählt immer zu den besten im Team. Mittlerweile ist er auch torgefährlich und hat ein gutes Spielverständnis entwickelt. Er hat das Zeug dazu, dass er auch in Europa ein Topspieler wird. Für den nächsten Schritt ist er in Salzburg an der richtigen Adresse."

Gianluca Busio | Verein: Kansas City | Nationalität: USA / | Alter: 18 Jahre | Position: Zentrales Mittelfeld

Trotz seiner Jugendlichkeit ist Busio schon extrem weit, er hat allerdings auch sehr früh auf Profilevel begonnen. Seinen ersten MLS-Vertrag unterschrieb er mit 15 Jahren und 89 Tagen. Er ist damit der zweitjüngste MLS-Profi aller Zeiten. Der Jüngste war übrigens der erst 14 Jahre alte Freddy Adu. Das einstige "US-Wunderkind", das unter anderem in Monaco und bei Halt machte, ist mittlerweile 31 Jahre alt und spielt in Österlen in .

Bild: Getty Images / Jamie Squire

Ernst Tanner über Busio:

"Er ist richtig gut. Defensiv muss er sich noch verbessern, aber offensiv hat er ein riesiges Potenzial und strahlt immer Torgefahr aus. Er geht gut in die Box und hat einen ordentlichen Abschluss. Ein interessanter Junge."

Ezequiel Barco | Verein: | Nationalität: | Alter: 21 Jahre | Position: Linker Flügelstürmer

Barco steht an der Grenze vom Talent zum gestandenen Profi. Atlanta bezahlte 2018 rund zwölf Millionen Euro Ablöse für den Flügelstürmer von Club Atletico Independiente. Schon 2019 poppten Gerüchte um einen Wechsel nach Europa auf, die genannten Vereine: Lissabon, und Arsenal.

Bild: Getty Images

Ernst Tanner über Barco:

"Er ist bereits ein etablierter Topspieler in der MLS. Atlanta war in dieser Saison nicht so erfolgreich, aber sein individuelles Potenzial ist groß. Tempodribbler, durchsetzungsfähig, abschlussstark. Da fehlt nicht viel. Die Frage ist, wie lang er noch in den USA spielen will. Die Gegenwehr, die er eigentlich bräuchte, um sich weiterzuentwickeln, kriegt er bald nicht mehr. Ohne Corona wäre er vielleicht schon in Europa."

Brian Rodriguez | Verein: Los Angeles FC | Nationalität: | Alter: 20 Jahre | Position: Rechter Flügelstürmer

2019 wechselte Rodriguez wie ein Jahr zuvor sein Kumpel Diego Rossi (nächste Seite) von Penarol Montevideo aus Uruguay. Seit September 2019 ist Rodriguez Nationalspieler, in neun Spielen unter Uru-Nationalcoach Oscar Tabarez gelangen ihm schon drei Treffer.

Ernst Tanner über Rodriguez:

"Er braucht noch ein wenig Zeit, eine weitere Saison in der MLS ist wohl genau richtig für ihn. Er hatte etwas Anlaufschwierigkeiten und muss an seiner Effizienz arbeiten. Er ist schnell genug, technisch gut, aber der Ertrag ist noch gering."

Diego Rossi | Verein: Los Angeles FC | Nationalität: Uruguay / Italien | Alter: 22 Jahre | Position: Linker Flügelstürmer

Mit 16 Toren in der verkürzten MLS-Saison 2019/20 kürte sich Rossi zum jüngsten Torschützenkönig der MLS-Geschichte. Er kam 2018 im Alter von 20 Jahren als zweifacher uruguayischer Meister von CA Penarol in die Stadt der Engel. Im Oktober wurde er erstmals für die A-Nationalmannschaft Uruguays nominiert, auf sein Debüt wartet er aber noch.

Bild: Getty Images

Ernst Tanner über Rossi:

"Er ist seit Jahren der beste junge Spieler in der MLS. Er kann in jeder europäischen Top-Liga spielen und gehört eigentlich auch schon dorthin. Auch er wäre wie Barco vielleicht schon weg, wenn Corona den Markt nicht durcheinandergewirbelt hätte. Rossi ist als Tempodribbler unglaublich schwer zu stoppen. Er erarbeitet sich pro Spiel fünf Großchancen, nur an seiner Chancenverwertung muss er noch arbeiten. Wenn er darin besser wird, geht er durch die Decke."

Mark McKenzie | Verein: Philadelphia Union | Nationalität: USA | Alter: 21 Jahre | Position: Innenverteidiger

Der 1,83 Meter große Verteidiger belegte bei den MLS Awards 2020 in der Kategorie Bester Verteidiger den zweiten Platz und wurde ins MLS-All-Star-Team gewählt. Im Februar feierte er sein Nationalmannschaftsdebüt für die USA. Im September kamen Gerüchte über einen Wechsel zu auf.

Ernst Tanner über McKenzie:

"Ihm gehört die Zukunft auf seiner Position. Ich habe selten einen Innenverteidiger mit einem besseren Gesamtpaket gesehen. Es gibt nichts, das er nicht kann. Er ist richtig schnell, körperlich sehr robust und verliert ganz selten einen Zweikampf."

Efrain Alvarez | Verein: | Nationalität: USA / | Alter: 18 Jahre | Position: Offensives Mittelfeld

Alvarez machte erstmals als 15-Jähriger (!) auf sich aufmerksam, als er in der USL, der Reserveliga der MLS, einen Hattrick erzielte. Sein ehemaliger Star-Teamkollege Zlatan Ibrahimovic bezeichnete Alvarez als "das größte Talent in der MLS". Alvarez' Entwicklung geriet zuletzt jedoch etwas ins Stocken. Die Konkurrenz bei Glamour-Klub Galaxy ist einfach stärker als bei anderen MLS-Teams.

Bild: Getty Images

Ernst Tanner über Alvarez:

"Er ist ein wendiger Spieler, typisch mexikanisch. Er kann offensiv jede Position bekleiden. Bei so einem großen Klub wie Galaxy kommt er leider nicht so sehr zum Zug wie er vielleicht sollte."

George Bello | Verein: Atlanta United | Nationalität: USA | Alter: 18 Jahre | Position: Linksverteidiger

Auch Bello weilte schon für Probetrainings in Europa, Everton und der bekundeten daraufhin Interesse. Bello entschied sich für einen Verbleib in den Staaten und avancierte vom Flügelstürmer zum Außenverteidiger. Eine komplizierte Leistenverletzung warf Bello 2019 zurück, zuvor galt er als größtes US-Talent seines Jahrgangs, zu dem unter anderem auch ein gewisser Gio Reyna zählt.

Ernst Tanner über Bello:

"Er wurde ähnlich wie Alphonso Davies vom Flügelspieler zum Linksverteidiger umgeschult. Ob er den Top-Speed von Davies mitbringt, ist natürlich fraglich. Aber er hat das Potenzial zum absoluten Topspieler. Er muss jedoch noch viel im taktischen Bereich machen, was bei so einem Prozess aber völlig normal ist."