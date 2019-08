Nach Führungstor: MLS-Star Alejandro Bedoya fordert Ende der Waffengewalt

Der ehemalige US-amerikanische Nationalspieler Alejandro Bedoya hat während eines Ligaspiels mit einem politischen Statement für Aufmerksamkeit gesorgt. Nach den jüngsten Gewalttaten in Ohio und Texas bezog der 32-Jährige Stellung.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Im Spiel der nordamerikanischen Profiliga zwischen Bedoyas Philadelphia Union und D.C. United (5:1) griff sich der Mittelfeldspieler nach seinem Führungstreffer ein Mikrofon am Spielfeldrand und rief: "Hey Kongress, macht jetzt etwas. Stoppt die Waffengewalt. Los geht's!" Anlass waren die Massaker, bei denen am Wochenende 29 Menschen ums Leben gekommen waren. Das Statement war während der Live-Übertragung des Senders Fox Sports zu hören.

Seeing more thoughts and prayers bullshit.

Words without actions are just worthless. America, it seems, is becoming a dystopian society.

Do something!!! Enough!!!