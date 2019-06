MLS-Rekord: Zlatan Ibrahimovic mit Mega-Gehalt im Jahr 2019

Zlatan Ibrahimovic hat sich für einen Verbleib bei Los Angeles Galaxy entschieden. Dafür wird der schwedische Superstar fürstlich entlohnt.

Angreifer Zlatan Ibrahimovic von Los Angeles Galaxy hat mit seinem Gehalt für das Jahr 2019 einen Rekord aufgestellt. Der Schwede erhält insgesamt rund 6,3 Millionen Euro für sein zweites Jahr in Kalifornien. Noch nie verdiente ein Spieler in der US-amerikanischen mehr Geld.

Zuvor hielt Sebastian Giovinco den Rekord für den bestbezahlten MLS-Spieler. Der italienische Stürmer erhielt in Toronto in den Spielzeiten 2017 und 2018 jeweils 6,28 Millionen Euro. Mittlerweile spielt der ehemalige Nationalspieler für Al-Hilal Riad in .

Zlatan Ibrahimovic: 33 Tore in 39 Spielen

Ibrahimovic war im vergangenen Jahr von an die Westküste der USA gewechselt.

In mittlerweile 39 Liga-Spielen für LA erzielte der Superstar 33 Tore. Sein Vertrag läuft noch bis Ende des Jahres.