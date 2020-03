MLS - Am Tag des geplanten Miami-Heimdebüts: David Beckham besucht leeres Stadion

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das geplante Heimdebüt von Inter Miami nicht stattfinden. David Beckham besuchte dennoch das leere Stadion.

Sechs Jahre arbeitete Englands Fußballikone David Beckham auf diesen Tag hin - doch das erste Heimspiel von Inter Miami muss wegen der Corona-Pandemie weiter warten. Davon unbeeindruckt besuchte der Neu-Klubbesitzer mit Gattin Victoria und den vier Kindern am Samstag das Stadion des neu gegründeten -Klubs in Fort Lauderdale. Ein entsprechendes Video veröffentlichte Beckham bei Instagram.

"Ein besonderer Tag, an dem wir der Familie zeigen, was wir aufgebaut haben", schrieb Beckham, während er mit der Kamera eine 360-Grad-Tour durch die menschenleere Arena machte. Dazu dröhnte Musik der Spice Girls, der ehemaligen Band von "Posh Spice" Victoria, aus den Lautsprechern.

Coronavirus - Beckham: "Passen Sie auf sich und Ihre Familien auf"

"Es sind Zeiten wie diese, in denen wir an die Dinge erinnert werden, die im Leben wirklich wichtig sind", schrieb Beckham weiter und nahm Bezug auf die Corona-Pandemie. In diesen Momenten trete der Sport in den Hintergrund, "wir müssen alle auf den Rat von Experten hören und das Richtige tun. Passen Sie auf sich und Ihre Familien auf."

Am Samstag hätte Inter Miami, das seine ersten beiden Spiele in der nordamerikanischen Profiliga verlor, gegen Los Angeles Galaxy antreten sollen, für das Beckham von 2007 bis 2012 gespielt hatte. Aufgrund der rasanten Verbreitung des Coronavirus pausiert die MLS allerdings seit dem 12. März zunächst für 30 Tage.