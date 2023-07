Debüt für Lionel Messi und Sergio Busquets? Inter Miamis Trainer Tata Martino gibt vor dem Spiel gegen Cruz Azul ein Update

Feiern Lionel Messi und Sergio Busquets gegen Cruz Azul ihr Debüt? Trainer Tata Martino von Inter Miami CF hat nun ein Update gegeben.

WAS IST PASSIERT? Die beiden ehemaligen Barcelona-Stars Lionel Messi und Sergio Busquets wurden am vergangenen Sonntag von Inter Miami vorgestellt und sollen am Freitag im Ligapokal gegen Cruz Azul ihr Debüt geben. Trainer Gerardo Martino gab zwar zu, dass die beiden Superstars fit sind, ließ aber offen, ob sie in der Startelf stehen werden.

WAS WURDE GESAGT? "Nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, sind sie fit und es ist wahrscheinlich, dass sie am Freitag dabei sein können", sagte Martino. "Ob sie in der Startelf stehen oder zur Halbzeit eingewechselt werden, müssen wir noch entscheiden, aber so wie ich es sehe, können sowohl Leo als auch Busi [am Freitag] spielen", sagte er gegenüber ESPN Fútbol 12.

WAS IST DER HINTERGRUND? Und Martino ist sich sicher, dass Messi auch in der MLS glänzen wird.

"Was sich nicht geändert hat, ist sein Wunsch, weiter zu kämpfen und zu gewinnen. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Eigenschaft, die Leo als Fußballspieler hat. Sein ständiger Wunsch, sich zu duellieren und zu gewinnen. Ich glaube, dass der Gewinn der Weltmeisterschaft eine große Last von seinen Schultern genommen hat."

"Aber jemand, den ich sehr bewundere, hat mir gesagt, dass er mit einem leeren Koffer in die MLS kommt, aber ohne den ganzen Druck, den er 2010/11 in Barcelona hatte, oder den Druck der Nationalmannschaft. Ich denke, ich werde eine sehr wettbewerbsfähige Version von ihm finden, denn er hat das Bedürfnis, in diesem Trikot zu gewinnen, weil er hier noch nicht gewonnen hat", fügte er hinzu.

WIE GEHT ES WEITER? Es ist über einen Monat her, dass sowohl Messi als auch Busquets an einem Wettbewerbsspiel teilgenommen haben. Während der Weltmeister von 2022 am 15. Juni in einem Freundschaftsspiel gegen Australien in China zum Einsatz kam, spielte Busquets zuletzt am 28. Mai für Barcelona gegen Mallorca.