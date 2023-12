Ein Viertligist haut Ajax aus dem Pokal - und die Mitbewohner des Doppeltorschützen freut's ganz besonders.

WAS IST PASSIERT? Die Mitbewohner von Tim Pieters haben einen großen Wettgewinn erzielt. Der 22-Jährige war am Donnerstagabend zweifacher Torschütze (16. und 66. Minute) für USV Hercules bei der Sensation im niederländischen Pokal gegen Ajax Amsterdam. Der Viertligist schlug den Traditionsklub überraschend mit 3:2.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Mitbewohner hatten vor der Partie aus Spaß 15 Euro auf einen Treffer von Pieters sowie auf einen Sieg des Vereins aus Utrecht gewettet. Die Quote dieser Kombination betrug 751. Daraus resultiert nun ein Gewinn von 11.265 Euro.

WAS WURDE GESAGT? "Es gibt Leute, die gewettet haben", bestätigte Pieters nach dem Spiel bei

ESPN. "Ich habe zu ihnen gesagt: Das kann heute Abend passieren. Ich denke also, dass uns ein schöner Urlaub bevorsteht."

