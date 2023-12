"Mit ihm und seiner Familie besprochen": BVB-Boss Lars Ricken verrät Plan für Paris Brunner

U17-Weltmeister Paris Brunner steht bei Borussia Dortmund vor dem nächsten entscheidenden Karriereschritt.

WAS IST PASSIERT? Paris Brunner winkt bei Borussia Dortmund ein Profivertrag, unterschreiben soll er ihn laut Ruhr Nachrichten an seinem 18. Geburtstag am 15. Februar. Der aktuelle Fördervertrag des U17-Weltmeisters ist bis 2025 datiert und soll ihm rund 8500 Euro im Monat einbringen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Getty Images

WAS WURDE GESAGT? "Wir reden bei Paris natürlich nicht mehr über einen Fördervertrag. Wir haben einen klaren Plan mit ihm. Den haben wir mit ihm und seiner Familie besprochen. Klar ist, dass er mit seiner Qualität ein Thema für den Profibereich wird", sagte BVB-Nachwuchsdirektor Lars Ricken der Zeitung. Der Stürmer spielt aktuell für Dortmunds U19, stand aber auch schon im Profikader.