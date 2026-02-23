Goal.com
Live
Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

Mit drei Bayern-Stars und dem heutigen FCB-Coach! Sind das die besten elf Spieler, die je ein einzelner Trainer coachen durfte? Ist das das ultimative Traumteam von Pep Guardiola?

Unser Host nennt bei GOAL Fan Zone in nur 34 Sekunden die beste Mannschaft, die aus allen Spielern zusammengestellt wurde, die Pep Guardiola trainiert hat - und setzt neue Maßstäbe für Fußballdebatten.

„Pep Guardiola wäre in der Lage, aus allen Spielern, die er bisher eingesetzt hat, die beste Elf aller Trainer zusammenzustellen“, sagt Ed Hindle, ein Host der GOAL FanZone.

  • „Der beste Torwart, den es je gab ... Manuel Neuer vom FC Bayern München.“ 
  • „Einer der besten Rechtsverteidiger aller Zeiten ... Dani Alves.“
  • „Zwei Innenverteidiger ... Piqué und Kompany.“
  • „Linksverteidiger ... Philipp Lahm.“
@goalfanzone

'Pep Guardiola's best XI is better than any other manager in history' 🐐 #football #fanzone #mancity #barcelona #bayernmunich

♬ original sound - GOAL's FanZone - GOAL's FanZone
  • „Xavi, Iniesta, Busquets. Okay, das lässt sich nicht leugnen. Das beste Mittelfeld der Welt.“
  • Und drei Stürmer, die es mit allen Sturmreihen aufnehmen können: „Lionel Messi, Robert Lewandowski und Thierry Henry.“

Der Host beugt sich vor, macht große Augen und lässt das Mikrofon fallen: „Nent mir eine bessere Mannschaft. Nennt mir einen anderen Trainer, der eine bessere Mannschaft aufstellen kann.“

Das war's. Keine Statistiken, keine Debatte, nur ungefilterte Pep-Propaganda, verpackt in 34 Sekunden purer Leidenschaft. 

Was meint ihr? Gibt es einen Trainer, der eine noch bessere Elf aufstellen könnte?

Werbung
0