Mit drei Bayern-Stars und dem heutigen FCB-Coach! Sind das die besten elf Spieler, die je ein einzelner Trainer coachen durfte? Ist das das ultimative Traumteam von Pep Guardiola?

„Pep Guardiola wäre in der Lage, aus allen Spielern, die er bisher eingesetzt hat, die beste Elf aller Trainer zusammenzustellen“, sagt Ed Hindle, ein Host der GOAL FanZone.

„Der beste Torwart, den es je gab ... Manuel Neuer vom FC Bayern München.“

„Einer der besten Rechtsverteidiger aller Zeiten ... Dani Alves.“

„Zwei Innenverteidiger ... Piqué und Kompany.“

„Linksverteidiger ... Philipp Lahm.“

„Xavi, Iniesta, Busquets. Okay, das lässt sich nicht leugnen. Das beste Mittelfeld der Welt.“

Und drei Stürmer, die es mit allen Sturmreihen aufnehmen können: „Lionel Messi, Robert Lewandowski und Thierry Henry.“

Der Host beugt sich vor, macht große Augen und lässt das Mikrofon fallen: „Nent mir eine bessere Mannschaft. Nennt mir einen anderen Trainer, der eine bessere Mannschaft aufstellen kann.“

Das war's. Keine Statistiken, keine Debatte, nur ungefilterte Pep-Propaganda, verpackt in 34 Sekunden purer Leidenschaft.

Was meint ihr? Gibt es einen Trainer, der eine noch bessere Elf aufstellen könnte?