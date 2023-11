Miroslav Klose bald wieder Trainer? Ex-Klub offenbar interessiert

Der 1. FC Kaiserslautern beschäftigt sich offenbar mit Miroslav Klose als neuem Trainer. Der Ex-Stürmer wäre sofort verfügbar.

WAS IST PASSIERT? Der 1. FC Kaiserslautern spielt offenbar mit dem Gedanken, Miroslav Klose als Trainer zu verpflichten. Der Ex-Stürmer der Roten Teufel soll nach Informationen von Sky einer von mehreren Kandidaten sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Am Donnerstagmittag hat sich der Traditionsklub überraschend von Dirk Schuster getrennt. Dem Bericht zufolge war Enrico Maaßen weit oben auf der Liste des FCK. Allerdings wolle dieser nach seinem Aus beim FC Augsburg erst nach der Winterpause einen neuen Verein übernehmen.

Nun also Klose? Der 45-Jährige arbeitete in verschiedenen Rollen beim DFB und beim FC Bayern. Zuletzt war er beim österreichischen Erstligisten SCR Altach tätig, wo im März allerdings die Trennung erfolgte.

WIE GEHT ES JETZT WEITER? In der Tabelle ist Kaiserslautern auf den elften Tabellenplatz abgerutscht. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt fünf Punkte. Am Samstag sind die Roten Teufel beim 1. FC Magdeburg zu Gast, am Dienstag darauf steht das Pokal-Achtelfinale gegen den 1. FC Nürnberg an.