"Mir wurden so viele Spiele geklaut..." Ex-Bayern-Star Arturo Vidal schießt gegen Real Madrid

In seiner Karriere musste Arturo Vidal gegen Real Madrid oftmals den Kürzeren. Nun kritisierte er damalige Schiedsrichter-Entscheidungen.

WAS IST PASSIERT? Arturo Vidal hat sich an seine Zeiten im europäischen Fußball und an die Duelle gegen Real Madrid erinnert. Der Chilene kritisiert dabei im Nachhinein die Schiedsrichter-Entscheidungen.

WAS WURDE GESAGT? "Manchmal bin ich mir nicht sicher, in welchem Spiel eine bestimmte Kontroverse gegen Real Madrid stattfand.... Gegen Real Madrid wurden mir in meiner Karriere Spiele geklaut, dass ich manchmal Details vergesse. Sie haben meine Mannschaften so oft ausgeraubt", meint Vidal auf seinem Twitch-Kanal.

WAS WURDE NOCH GESAGT? Der 36-Jährige äußerte sich zudem zu der Frage, wer der bessere Stürmer sei: Luis Suarez oder Robert Lewandowski? "Ich weiß nicht, ob es jemals einen besseren Stürmer als sie geben wird. Lewandowski hat viele Qualitäten, aber ich bevorzuge Luis Suárez."

DIE BILDER ZUR NEWS:

@LaRoja

@AthleticoPR

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Vidal wechselte in diesem Sommer von Flamengo zu Athletico Paranaense, für das brasilianische Team blieb der Mittelfeldspieler in neun Spiele noch ohne Scorerpunkt.