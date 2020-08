Miocic vs. Cormier live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird UFC 252 übertragen

Endlich ist es soweit, der Kampf zwischen Miocic und Cormier steht bevor: Goal erklärt, wo UFC 252 live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Action im Oktagon: Stipe Miocic und Daniel Cormier treffen im UFC 252 aufeinander. Der Kampf wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag (15. auf 16. August) um 4 Uhr in Las Vegas stattfinden.

Zum dritten Mal treffen Miocic und Cormier aufeinander, dieser Kampf wird der letzte von Daniel Cormier in seiner Karriere sein. Der Sieger dieses Fights darf sich Champion im Schwergewicht nennen. In Las Vegas werden keine Zuschauer erlaubt sein - Ihr könnt den Kampf dennoch live und in voller Länge sehen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Miocic vs. Cormier live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Miocic vs. Cormier live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Details

Hauptkampf Stipe Miocic gegen Daniel Cormier Datum Nacht von Samstag auf Sonntag, 15. auf 16. August 2020 / Ab 4 Uhr Ort Las Vegas

Miocic vs. Cormier live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungsrechte

Die Übertragungsrechte der MMA-Kämpfe konnte sich dieses Jahr der Streamingdienst DAZN sichern und zeigt auch den Fight zwischen Miocic und Cormier exklusiv und in voller Länge.

Miocic vs. Cormier live im TV sehen: Geht das?

Leider nein. Da der Fight exklusiv auf DAZN im LIVE-STREAM läuft, gibt es UFC 252 nicht im TV zu sehen.

Miocic vs. Cormier im LIVE-STREAM sehen: So geht's

DAZN überträgt ab 4 Uhr nachts live. Ob dann auch schon der Hauptkampf startet ist nicht sicher, das hängt davon ab, wie lange die Kämpfe der Vorshow gehen. Mark Bergmann und Sebastian Hackl werden das Event kommentieren. Wer möchte, der kann sich auch die Originalübertragung auf Englisch ansehen.

Miocic vs. Cormier live im TV und LIVE-STREAM: DAZN

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der rund um die Uhr Sportevents streamt.

Ihr könnt den Kampf über diverse mobile Endgeräte, wie zum Beipsiel den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PlayStation 4, die X-Box oder den Smart-TV schauen. Möglich macht das die DAZN-App. Wer ein herkömmliches TV-Gerät besitzt, der kann dieses mit einem HDMI-Kabel an den Laptop anschließen und den Fight auf dem großen Bildschirm genießen.

Miocic vs. Cormier live im TV und LIVE-STREAM: Die Links zum Download der App

Hier haben wir alle wichtigen Links zum kostenlosen Download der DAZN-App:

Miocic vs. Cormier live im TV und LIVE-STREAM: Was kostet DAZN?

Das Portal schenkt Euch den ersten Monat des Abonnements, dann könnt Ihr Euch erst mal mit dem Programm vertraut machen. Aktuell laufen zum Beispiel die Halbfinals der und , die Ihr mit dem Probemonat gratis sehen könnt. Nach dem Ablauf des Gratismonats kostet DAZN 11,99 Euro im Monat, oder bei Abschluss eines Jahresabos einmalig 119,99 Euro, umgerechnet also ca. nur einen Zehner monatlich. DAZN ist jederzeit kündbar.