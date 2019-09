Zlatan Ibrahimovic zu Boca Juniors? Mino Raiola dementiert

Berater Mino Raiola hat dementiert, dass er seinen Schützling Zlatan Ibrahimovic beim argentinischen Spitzenklub Boca Juniors anbot. Dies hatte die spanische Sportzeitung AS berichtet. "Ich habe Ibrahimovic niemals bei Boca Juniors oder irgendjemand anderem angeboten. Absolute #fakenews", schrieb der Agent auf Twitter.

I have never offered Ibrahimovic to Boca Juniors or to anybody else. Total #fakenews