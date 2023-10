"Herr 80 Millionen", "eine Enttäuschung": San-Marino-Spieler zerlegt Manchester Uniteds Rasmus Höjlund

San Marinos Roberto Di Maio rechnet mit Rasmus Höjlund ab, nachdem der ihm schwere Vorwürfe im Anschluss an das EM-Quali-Spiel gemacht hatte.

WAS IST PASSIERT? Roberto Di Maio, Abwehrspieler von San Marino, hat nach Vorwürfen von Rasmus Höjlund mit dem Stürmer Dänemarks in einem Social-Media-Post abgerechnet. Höjlund hatte seinem Gegenspieler vorgeworfen, im EM-Quali-Spiel in dieser Woche seine Karriere zerstört haben zu wollen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Maio hatte kurz vor Spielende bei der 1:2-Niederlage seines Landes Höjlund das Knie in einem Zweikampf in den Rücken gerammt. Daraufhin hatte der Däne bei TV2 gesagt: "Der letzte Zweikampf hatte nichts mit Fußball zu tun. Sie dachten wohl: 'Na gut, dann können wir auch versuchen, seine Karriere zu zerstören'."

DIE NEWS IN BILDERN:

WAS WURDE GESAGT? Di Maio reagierte auf Instagram: "Heute habe ich gelesen, dass Herr 80 Millionen sich beschwert, weil er gestern von den Abwehrspielern von San Marino nicht so toll behandelt wurde. Naja, mein Lieber, wahrscheinlich meinst du, dass du es dir im heutigen Fußball, in dem echter Körperkontakt nicht mehr vorkommt, erlauben kannst, dich über kleine Gegner mit hässlichen Gesten wiederholt lustig zu machen. Oder dich bei jeder Gelegenheit hinwirfst und darauf hoffst, dass du mit dem VAR einen Elfmeter bekommst. Ich hätte dich gerne vor 15 Jahren gesehen, als nur echte Männer Fußball gespielt haben. Du warst eine Enttäuschung, Höjlund. Viel Glück."