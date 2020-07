Milan-Trainer Pioli über Auswechslung von Zlatan Ibrahimovic: "Er hatte Angst, zu verlieren"

Milan holte bei der Napoli einen Punkt, wenn auch etwas glücklich. Zlatan Ibrahimovic war nach seiner Auswechslung alles andere als glücklich.

Die wütende Reaktion von Milan-Angreifer Zlatan Ibrahimovic (38) über seine Auswechslung beim 2:2 gegen die war für Trainer Stefano Pioli kein Grund zur Aufregung.

"Ibra war sauer, weil wir auf dem Weg zur Niederlage waren. Er hatte Angst, zu verlieren", sagte der Chefcoach der Rossoneri nach der Begegnung am Sonntagabend im Gespräch mit Sky Sport Italia. "Wir hatten gerade ein Gegentor kassiert und er ist jemand, der von sich und auch von anderen immer nur das Beste erwartet."

Der Belgier Dries Mertens hatte Napoli in der 60. Minute mit 2:1 in Front geschossen, ehe Pioli den nur eine Minute später vom Feld nahm und dafür Rafael Leao in die Partie brachte. Am Ende rettete ein von Franck Kessie verwandelter Foulelfmeter (73.) den Punkt für die Gäste aus Mailand.

Mehr Teams

in Top-Form: Sechs Spiele ohne Niederlage

"Das bringt einem viel Selbstvertrauen, wenn man gegen diese Teams gut spielt und solche Ergebnisse erzielt", zeigte sich auch Pioli zufrieden mit der aktuellen Formkurve seines Teams.

Nach dem 4:2 gegen trotzte Milan bereits dem zweiten Top-Klub in Folge Punkte ab und steht nun auf Platz 7 der Serie-A-Tabelle. Das Team um den Türken Hakan Calhanoglu ist damit seit den sechs Spielen nach Restart ungeschlagen.

Ibrahimovic, der am Sonntagabend keinen guten Tag erwischte, lief in der laufenden Saison zwölfmal für die Mailänder auf. Dabei gelangen ihm fünf Treffer und drei Assists.