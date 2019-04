Provokanter Trikotjubel: Tiemoue Bakayoko und Franck Kessie entschuldigen sich bei Francesco Acerbi

Nach dem Sieg gegen Lazio sorgten Bakayoko und Kessie mit ihrem Jubel für Aufsehen. Eine Entschuldigung folgte prompt.

Die Milan-Stars Tiemoue Bakayoko und Franck Kessie haben sich bei Francesco Acerbi von dafür entschuldigt, den 1:0-Erfolg ihres am Samstag provokant mit dem Trikot des Verteidigers gefeiert zu haben.

"Das war eine lustig gemeinte Geste von mir, ich wollte niemanden herabsetzen", meldete sich Bakayoko am Abend auf Twitter zu Wort und betonte an Acerbi gerichtet: "Ich bitte um Verzeihung, wenn du dich angegriffen gefühlt hast." Auch Kessie wollte den Streit nach der Partie begraben: "Meine aufrichtige Entschuldigung an Acerbi, Respekt für alle", schrieb der 22-Jährige.

Il mio è stato un gesto scherzoso

Non volevo mancare di rispetto a nessuno.

Chiedo scusa a @Acerbi_Fra se si è sentito offeso. #ForzaMilan @acmilan — T.Bakayoko14 (@TimoeB08) April 13, 2019

Acerbi über Bakayoko: "Das ist ein Zeichen der Schwäche"

Bereits unter der Woche hatten Bakayoko und Acerbi via Medien Giftpfeile hin- und hergeschickt. Der Lazio-Verteidiger provozierte mit: "Wir mögen nicht konstant sein, aber wir fahren ins San Siro, um zu gewinnen. Wir sind stärker, bei den einzelnen Spielern gibt es keinen Vergleich." Bakayoko antwortete auf die Stichelei: "Wir sehen uns am Samstag."

Acerbi wollte nach dem Abpfiff nach eigenen Angaben mit seinem Trikottausch für ein Ende der Sticheleien sorgen. Das gelang offenbar nicht, sodass der 31-Jährige konstatierte: "Es tut mir leid, dass ich das Trikot getauscht habe. Ich wollte der Sache ein Ende setzen. Hass zu schüren gehört nicht zum Sport, sondern ist ein Zeichen von Schwäche."

Durch den späten Sieg gegen Lazio, den Kessie mit einem verwandelten Elfmeter in der 79. Minute besiegelte, steht Milan in der nun mit 55 Punkten auf dem vierten Rang und hat sich im Kampf um einen Platz in der ein Polster auf Verfolger Lazio verschafft.