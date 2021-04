Medien: Milan verhandelt mit Feyenoords Türkei-Talent Orkun Kökcü

Wieder wird ein namhafter Klub mit dem türkischen Jung-Nationalspieler Orkun Kökcü in Verbindung gebracht. Wechselt das Juwel zu Milan?

Der italienische Traditionsverein AC Mailand zeigt Interesse an Top-Talent Orkun Kökcü von Feyenoord Rotterdam. Wie Voetbal International und Sky Sport Italia übereinstimmend vermelden, haben sich Vertreter der Rossoneri am Mittwoch mit dem Vater und den Beratern des jungen Türken gesprochen. Im Fokus stand ein Transfer im kommenden Sommer in die Serie A.

Kökcü steht bei Feyenoord nach einer Verlängerung im letzten Juni noch bis 2025 unter Vertrag und ist Stammspieler. Allerdings plagen den Tabellenfünften der Eredivisie finanzielle Sorgen, sodass ein Wechsel des begehrten Kökcüs zur kommenden Spielzeit als durchaus realistisch angesehen wird.

Feyenoord: Auch Barcelona wollte Orkun Kökcü

Der 20-Jährige, der als Nachfahre türkischer Einwanderer im nordholländischen Haarlem geboren wurde und seit dem Herbst 2020 türkischer A-Nationalspieler ist, absolvierte in der laufenden Saison 25 Partien. Dabei gelangen Kökcü drei Tore und zwei Assists.

Bei Milan könnte der zentralen Mittelfeldmann einen Nationalmannschaftskameraden ersetzen: Hakan Calhanoglus Vertrag läuft im Sommer aus und bislang konnten sich Milan und der ehemalige Bundesligaprofi nicht auf eine Verlängerung einigen.

Wechselgerüchte um Kökcü sind derweil nichts Neues. Im vergangenen Sommer sollen sich unter anderem der FC Arsenal, Barcelona und Sevilla um ihn bemüht haben und im Januar wurde er als Neuzugang bei Leicester City und Leeds United gehandelt.

Kökcü verlängerte auch wegen Advocaat bei Feyenoord

Kökcü bestätigte im Herbst bei Fox Sports, dass es Interesse hochkarätiger Klubs an ihm gab, ehe er sich entschied, einen neuen Kontrakt zu unterzeichnen. "Es waren nicht nur Gerüchte, etwas ist passiert. Aber ich bin froh, dass ich in Feyenoord geblieben bin."

Eine große Rolle habe dabei Trainer Dick Advocaat gespielt: "Es war keine schwierige Entscheidung. Der Trainer verlängerte seinen Vertrag, was mir auch das Gefühl gab, dass ich mich hier für ein weiteres Jahr entwickeln kann. Dann hoffe ich, Feyenoord als großartiger Spieler zu verlassen."