Milan-Stürmer Krzysztof Piatek würde gerne an der Seite von Cristiano Ronaldo spielen

Krzysztof Piatek würde gerne gemeinsam mit Cristiano Ronaldo auf Torejagd gehen. Von seiner eigenen Leistung in der letzten Saison ist er überrascht.

Stürmer Krzysztof Piatek vom hat in einem Interview verraten, an wessen Seite er in der Offensive gerne spielen würde. Von der Gazzetta dello Sport darauf angesprochen, sagte der 24-Jährige: "Cristiano Ronaldo und Andriy Shevchenko."

In der abgelaufenen Serie-A-Saison erzielte Piatek 30 Tore und damit zwei mehr als Juve-Star Ronaldo. Davon waren ihm in der Hinrunde 19 Treffer im Trikot des gelungen, für Milan netzte er nach seinem Transfer im Winter dann weitere elfmal. "Wer hätte bei meiner Ankunft in gedacht, dass ich mehr Tore als CR7 schießen würde", sagte Piatek über seine Leistung in der abgelaufenen Saison.

Krzysztof Piatek happy mit der Rückennummer '9'

Bei Milan entwickelte er sich auf der Stelle zum Stammspieler, hat seit seinem Transfer in allen Ligaspielen auf dem Platz gestanden. Auf dieser Bilanz will sich Piatek aber nicht ausruhen: "Ich möchte mich verbessern und ein Top-Stürmer werden. Ich werde alles tun, um Erfolg zu haben", betonte der polnische Nationalspieler.

Die erste Saison in der hätte für den Mittelstürmer nicht besser laufen können. Seine Rückennummer versteht er daher auch nicht als Druck, sondern als Auszeichnung. "Die Neun ist eine wichtige Nummer einen Stürmer, alle guten Spieler haben sie – Lewandowski, Suarez, Benzema, Kane", so der 24-Jährige.