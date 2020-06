Bericht: Milans Geschäftsführer Ivan Gazidis trifft sich mit Ralf Rangnick in Salzburg

Ins Werben um Ralf Rangnick kommt offenbar wieder Bewegung: Milans Geschäftsführer Ivan Gazidis soll sich mit dem Ex-Bundesliga-Coach getroffen haben.

Der italienische Renommierklub forciert offenbar die Verhandlungen mit Ex- -Coach Ralf Rangnick (61). Laut Sky Sport traf Milans Geschäftsführer Ivan Gazidis den ehemaligen Leipziger Trainer und Sportdirektor, der schon seit Monaten als Ersatz für Milans Trainer Stefano Pioli in der kommenden Saison im Gespräch ist, in Salzburg.

: Rangnick-Bemühungen sorgten bei Milan zuletzt für Differenzen

Dabei soll vor allem über Spielertransfers und über das Budget, das der Klub in neue Profis investieren soll, diskutiert worden sein. Wegen Differenzen um Rangnick hatte Milan im März den kroatischen Manager Zvonimir Boban gefeuert. Auch die Vereins-Ikone Paolo Maldini, der als Technischer Direktor fungierte, hatte sich klar gegen eine Verpflichtung Rangnicks ausgesprochen.