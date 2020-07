Franco Baresi: "Das rot-schwarze Trikot von Milan zu tragen, ist eine große Ehre"

Die Vereinslegende sagt, dass sein Klub eine globale Marke bleibt und hofft, dass Milan mit dem neuen Trikot die guten Zeiten wiederaufleben lässt.

Kapitän, Legende und nun Markenbotschafter - Franco Baresi hat sein komplettes Leben den Farben Rot und Schwarz gewidmet.

Diese beiden Farben und die Nummer 6 begleiten ihn seit nunmehr 45 Jahren, die er in einer intensiven, treuen und ewigen Liebe zum verbracht hat. Und es gibt niemanden, der besser erklären könnte, was es bedeutet, dieses Trikot zu tragen.

"Wenn man an die Geschichte dieses Vereins denkt und daran, was diese Farben repräsentieren, ist das sicherlich eine große Verantwortung und Ehre", sagte Baresi, der auch den Spitznamen "Kaiser Franz" trägt, bei der Vorstellung des neuen Heimtrikots von Mailand exklusiv im Gespräch mit Goal.

"Dieses Trikot fördert Werte wie gutes Benehmen und Respekt. Für mich war das Tragen des Trikots immer ein großes Ziel, ein Kindheitstraum. Dass er in Erfüllung ging, hat mich doppelt glücklich gemacht, weil ich immer Fan der Rossoneri war."

Baresi hat in seiner aktiven Zeit viele verschiedene Ausführungen des Milan-Trikots getragen – aber eines steht für ihn über allen anderen: Sein erstes, das er im April 1978 im Spiel gegen Verona tragen durfte.

"Man erinnert sich immer mehr als an andere an die Trikots, die man beispielsweise in Finalspielen trug. Aber das für mich wichtigste Trikot ist das von meinem Debüt."

Seine glanzvolle, 20 Jahre lange Karriere wird für immer in Erinnerung bleiben, nachdem Baresis Nummer 6 die erste in der Geschichte von Milan und der italienischen Nationalmannschaft wurde, die nach dem Ende seiner Laufbahn nicht mehr vergeben wurde.

"Ich erinnere mich, dass das ein sehr aufregender Abend war", sagt Baresi über die Nacht, als eben dies entschieden wurde. "Bei dem Event kam ein gigantisches Trikot herunter, das der Klub fortan nicht mehr vergeben wollte. Das erfüllte mich mit Stolz. Es war eine wunderbare Geste."

Baresis Beziehung zu seinem Klub wird umso besonderer in Anbetracht der Tatsache, wie selten Spieler wie er geworden sind. Denn eine "Baresi-Karriere" hinzulegen, dieses spezielle Band mit nur einem einzigen Klub zu haben, scheint ein Ding der Vergangenheit zu sein.

"Es ist defintiv schwieriger heute, da sich der moderne Fußball extrem verändert hat. Früher war es ein anderes Spiel, vielleicht mit ein bisschen mehr Romantik und ein bisschen von der Leidenschaft ist verloren gegangen. Aber um erfolgreich zu sein, sollte man weiterhin wichtige Werte hochhalten und ein gutes Bewusstsein für Identifikation haben. Das ist nicht leicht zu finden."

Jene Werte gab Baresi auch in den 15 Jahren an seine Mitspieler weiter, in denen er die Kapitänsbinde tragen durfte. "Ich versuchte, verantwortungsbewusst zu sein, geduldig aber auch fordernd und mit meiner Loyalität meine Mitspieler zu inspirieren. Ich ließ nie jemanden im Stich, das ist eine fundamentale Qualität für einen Kapitän."

Und auch wegen seines Erbes und den zahlreichen Trophäen, zu deren Gewinn er Milan verhalf, verbindet ihn diese spezielle Liebe mit den Rossoneri, die es in aber auch anderswo auf der Welt gibt.

"Ich denke, Milan ist weiterhin eine sehr wichtige Marke, die immer noch einen großartigen Charme versprüht. In meiner jetzigen Rolle komme ich viel herum und erfahre dabei, wie sehr Milan geliebt wird. Das liegt sicherlich daran, was der Klub in seiner Vitrine an Pokalen stehen hat, aber vor allem ist der Grund dafür, wie wir diese Pokale gewonnen haben. Diese Emotion, die wir unseren Fans rund um den ganzen Globus vermittelt haben."

Die Rossoneri hoffen, bald wieder an alte Erfolge anknüpfen zu können. Vielleicht schon nächste Saison, die mit dem Launch des neuen PUMA-Trikots schon an diesem Wochenende symbolisch beginnt, wenn das Team am Sonntagabend in San Siro gegen erstmals das neue Jersey tragen wird.

"Als Spieler waren meine Kollegen und ich am Anfang einer Saison auch immer gespannt darauf, wie das neue Trikot aussieht. Und ich glaube, das ist auch heute noch wichtig - umso mehr nach den ganzen Innovationen und dem Zuwachs beim Marketing. Es ist essentiell, die Tradition und Identität unserer Farben und unseres Vereins nicht verloren gehen zu lassen."