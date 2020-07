Ex-Liverpool-Star Milan Baros beendet seine Karriere

Milan Baros spielte in seiner Karriere unter anderem für den FC Liverpool und Galatasaray. Mit 38 Jahren macht der Tscheche nun Schluss.

Der tschechische Stürmerstar Milan Baros hängt seine Fußballschuhe mit 38 Jahren an den Nagel. Der EM-Torschützenkönig von 2004 teilte auf der Webseite seines tschechischen Heimatklubs Banik Ostrau mit: "Der Kopf möchte weitermachen, aber der Körper hat 'Stopp' gesagt." Er leide seit geraumer Zeit an "gesundheitlichen Problemen", genauer genommen an Schmerzen an der Achillessehne.

Der ehemalige Profi des ruft bei deutschen Fußballfans keine guten Erinnerungen hervor: Im letzten Vorrundenspiel der Europameisterschaft 2004 in erzielte Baros das entscheidende 2:1 gegen die deutsche Nationalmannschaft, die damit ausschied. Im weiteren Turnierverlauf schaffte es bis ins Halbfinale.

Milan Baros nach Jan Koller erfolgreichster Torschütze Tschechiens

Mit 41 Treffern in 93 Spielen ist er nach dem früheren Dortmunder Stürmer Jan Koller (55 Tore) der erfolgreichste Torschütze Tschechiens.

Neben seiner Station in Liverpool spielte der wechselfreudige Profi unter anderem bei Aston Villa, oder Istanbul.