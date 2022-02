FC Arsenal: "Ich war nicht das Problem" - Arteta antwortet auf Aubameyangs Schuldzuweisung

Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat auf die Schuldzuweisungen seines früheren Stürmers Pierre-Emerick Aubameyang reagiert.

"Ich bin sehr dankbar für das, was Auba getan hat, und für den Beitrag, den er geleistet hat“, sagte Arteta auf der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen seiner Mannschaft mit den Wolverhampton Wanderers am Donnerstag und führte aus: "Jedoch sehe ich mich in dieser Beziehung als Lösung, nicht als Problem."

Arsenal: Aubameyang gab Arteta die Schuld

Aubameyang, der vor einigen Tagen von Arsenal zum FC Barcelona gewechselt war, hatte jüngst auf die Frage, ob ein persönliches Problem mit Arteta zu seinem Wechsel geführt habe, geantwortet: "Nur er hatte ein Problem und er hat seine Entscheidung getroffen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ich war nicht glücklich."

Seit er Anfang 2018 von Borussia Dortmund nach London gewechselt war, hatte Aubameyang jahrelang eine Schlüsserolle im Team der Gunners eingenommen. Wegen Unstimmigkeiten mit Arteta hatte der 32-jährige Gabuner seit Anfang Dezember aber nicht mehr in Arsenals Kader gestanden.

Vergangenen Sonntag feierte Aubameyang, der bis 2025 im Camp Nou unterschrieben hat, sein Debüt für Barca. Beim 4:2-Sieg über Atletico Madrid wurde er eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt.