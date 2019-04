Mike Büskens schwört Schalke vor dem Revierderby ein: "Es geht darum, dass du es annimmst"

Am Samstag ist es soweit: Die 178. Ausgabe des Revierderbys steht an. Schalke-Co Mike Büskens motiviert seine Spieler im Vorfeld.

Co-Trainer Mike Büskens von Schalke 04 fordert vor dem Revierderby bei am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) die richtige Einstellung der Spieler des abgestürzten Vizemeisters. "15.30 Uhr wird angepfiffen und dann muss es abgehen. Und dann zählt nicht, ob die um die Meisterschaft spielen, ob wir unten drin hängen. Dann zählt nur dieses Spiel und dann bleib aktiv und nimm dein Schicksal in die Hände und schau nicht staunend den Spielern zu, was sie denn alles draufhaben", sagte Büskens im Interview mit Sky Sport News HD.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen zwölf Ligaspielen kämpfen die Königsblauen um den Klassenerhalt, Dortmund träumt als Tabellenzweiter vier Spieltage vor Saisonende vom Titel.

BVB könnte gegen S04 zum ersten Mal seit langem beide Derbys gewinnen

"Es geht nicht darum, wer ist Favorit, wer ist Außenseiter, wer steht wo in der Tabelle, da geht es darum, dass du es annimmst", sagte Büskens und forderte, sich von der Tabellensituation "nicht einschüchtern zu lassen".

Der BVB könnte erstmals seit der Meistersaison 2011/12 beide Derbys in einer Spielzeit gegen den Erzrivalen gewinnen.