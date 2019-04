Michael Zorc vor dem Spitzenspiel: Bayern ist weiterhin Titelfavorit

Vor dem Spitzenspiel zwischen Bayern und Dortmund sieht Zorc die Bayern als Favorit auf den Meistertitel - trotz Zwei-Punkte-Vorsprung des BVB.

Für Sportdirektor Michael Zorc wäre eine Meisterschaft des Bundesligisten auch aufgrund des finanziellen Ungleichgewichts eine "Riesensensation". Trotz des Zwei-Punkte-Vorsprungs in der Tabelle sehe er den großen Rivalen Bayern München vor dem -Gipfel am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) "immer noch" als Favoriten an, sagte Zorc im kicker-Interview: "Bayern wird extreme Anstrengungen unternehmen, um dieses Spiel zu gewinnen."

Zorc forderte, auch nach dem Spiel in München die Aufgaben mit Respekt anzugehen. "Wir wissen schließlich, wo wir unsere Punkte bislang gelassen haben: viele bei auf dem Papier schwächeren Gegnern", sagte er.

Unter anderem hatte der BVB bei und dem (je 1:2) verloren.