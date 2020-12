Michael Zorc bestätigt: BVB wird im Winter keinen neuen Stürmer verpflichten

Borussia Dortmund ist unglaublich abhängig von Erling Haaland - dennoch will man im Winter keinen möglichen Stürmer-Ersatz verpflichen.

Durch den Ausfall von Erling Haaland haben die Dortmunder im Sturm ein Problem. Es gibt keinen gestandenen Ersatz, der einzige echte verbleibende Neuner ist der 16-jährige Youssoufa Moukoko. Trotzdem wollen die Borussen im Winter keinen neuen Stürmer verpflichten.

"Wir haben uns dazu entschieden, Moukoko langfristig aufzubauen und nicht auszubremsen, indem wir ihm einen weiteren Spieler vor die Nase setzen", sagte Michael Zorc den Ruhr Nachrichten. Der Sportdirektor empfindet die Diskussion als "müßig" und betonte, dass Haaland ohnehin nicht zu ersetzen sei.

Vielmehr soll Moukoko behutsam aufgebaut werden - und zwar auch mit der nötigen Spielzeit. Der seit Dienstag jüngste Spieler der Champions-League-Geschichte kam in der laufenden Saison bereits in vier Pflichtspielen zum Einsatz, blieb aber bislang in seinen 104 Spielminuten ohne Tor.