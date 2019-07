Mexiko vs. USA: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER und Co. - alles zur Übertragung des CONCACAF Gold Cups

Beim Gold Cup treffen in der Nacht Mexiko und die USA aufeinander. Wir verraten Euch, wie Ihr das Finale live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Im Finale des CONCACAF Gold Cups treffen in der Nacht auf Montag und die USA aufeinander. Anstoß der Partie ist um 3 Uhr im Soldier Field in Chicago.

Im Halbfinale setzte sich die USA mit 3:1 gegen Jamaika durch. Weston McKennie von Schalke 04 brachte die USA bereits in der 9. Minute in Führung, ehe der ehemalige BVB-Angreifer Christian Pulisic (52.) auf 2:0 erhöhte. Zwar kam Jamaika noch zum Anschlusstor, doch mit seinem zweiten Treffer sorgte Pulisic (89.) für klare Verhältnisse.

Bereits am Mittwoch war Mexiko durch ein 1:0 gegen Haiti ins Finale eingezogen. Für das Tor des Abends sorgte Raul Jimenez per Strafstoß erst in der Verlängerung.

Mexiko vs. USA: Das Finale des Gold Cups in der Übersicht

Duell Mexiko vs. USA Datum Montag, 08. Juli 2019 | 03.00 Uhr Ort Soldier Field (Chicago), USA Zuschauer 61.500 Plätze

Mexiko gegen die USA live im TV schauen - geht das?

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr dasdeszwischenund denundverfolgen könnt.

In den frühen Morgenstunden kommt es zum Finale des CONCACAF Gold Cups. Wer allerdings geplant hat, in der Nacht aufzustehen, um sich die Begegnung live im TV anzuschauen, wird enttäuscht. In hat sich keiner der etablierten TV-Sender die Übertragungsrechte an dem Wettbewerb gesichert, daher wird auch Mexiko gegen die USA nicht live im TV übertragen.

Deshalb müsst Ihr aber nicht auf das Aufeinandertreffen verzichten, denn mit DAZN gibt es eine Alternative. Der Streamingdienst überträgt die Partien des Turniers live und in voller Länge im LIVE-STREAM und mit wenigen Handgriffen könnt Ihr Mexiko gegen die USA auch auf Eurem TV-Gerät verfolgen. Alle Infos zu DAZN erhaltet Ihr im nächsten Abschnitt.

Mexiko vs. USA: Das Gold-Cup-Finale im LIVE-STREAM verfolgen

Wie bereits erwähnt, werden die Begegnungen des Gold Cups bei DAZN übertragen. Auch das Finale zwischen Mexiko und den USA hat der Streamingdienst im Programm.

DAZN wird in der Nacht bereits wenige Minuten vor dem Anstoß auf Sendung gehen, der um 3 Uhr erfolgen wird. Kommentator David Ploch begleitet das Aufeinandertreffen am Mikrofon.

Um jedoch auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr DAZN-Abonnent sein. Mit einem kostenlosen Probemonat könnt Ihr das gesamte Angebot zunächst vier Wochen nach Belieben testen.

Danach zahlt Ihr 9,99 Euro im Monat und bekommt dafür neben den Begegnungen aus , der und auch die -Highlights und die Partien der und geliefert.

Abrufen könnt Ihr das DAZN-Programm auf fast allen mobilen Geräten. Mit der kostenlosen DAZN-App, die unter den folgenden Links zum Download zur Verfügung steht, könnt Ihr die LIVE-STREAMS zudem auf Eurem Smart-TV schauen:

Die Highlights von Mexiko gegen die USA bei DAZN sehen

Wenn Ihr Euch für das gesamte Streamingangebot von DAZN interessiert, solltet Ihr einen Blick auf unsere stets aktuelle Programmübersicht werfen.

Wer das Finale zwischen Mexiko und den USA in der Nacht verpasst hat oder sich die besten Szenen der Begegnung nochmals im Video anschauen möchte, ist bei DAZN ebenfalls an der richtigen Adresse.

Der Streamingdienst liefert Euch nämlich nicht nur eine kompakte Zusammenfassung aller Highlights, sondern eröffnet Euch auch die Möglichkeit, das ganze Finale nochmals re-live zu schauen.