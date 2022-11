Wer zeigt / überträgt Mexiko vs. Polen heute live? Die WM im TV und STREAM

Kapitän Lewandowski trifft mit Polen bei der WM auf Mexiko. Die Infos dazu, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM läuft, findet Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Dienstagnachmittag (22. November 2022) begegnen sich Polen und Mexiko bei der WM in Katar. Die Partie wird um 17 Uhr (deutsche Zeit) im Stadion 974 in Doha angepfiffen.

Erst einmal trafen die beiden Teams bei einer Weltmeisterschaft aufeinander. Dafür muss man allerdings einige Jahre zurückgehen: 1978 gewann Polen mit 3:1. Die finale Vorbereitungsphase vor der WM lief bei beiden Teams eher durchwachsen. Beide Mannschaften konnten jeweils nur vier Siege in den letzten zehn Spielen holen. Für Polen setzte es unter anderem eine heftige 1:6-Niederlage gegen Belgien. Ob es Kapitän Robert Lewandowski gelingt, sein erstes WM-Tor zu erzielen und sein Team zum Sieg zu führen, oder ob Mexiko die Oberhand behält, sehen wir dann ab 17 Uhr.

Wer zeigt / überträgt Mexiko vs. Polen heute live? Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Mexiko vs. Polen Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 22. November - 17 Uhr Spielort Stadion 974 (Doha)

Wer zeigt / überträgt Mexiko vs. Polen heute live? Die Übertragung der Partie im TV

Wir bringen für Euch etwas Licht ins Dunkle, was die Übertragung der WM angeht. Wie schon seit Jahrzehnten wird die Weltmeisterschaft natürlich im deutschen Free-TV gezeigt. Verantwortlich dafür sind sowohl das ZDF als auch die ARD. Allerdings gibt es jetzt einen kleinen Haken.

Nicht alle der 64 Spiele der WM werden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. 16 Partien sind ausschließlich beim Pay-TV-Sender Magenta TV zu sehen. Dieser Bezahlsender der Telekom stellt die einzige Möglichkeit dar, an einem Ort alle Partien der WM zu sehen.

Wer zeigt / überträgt Mexiko vs. Polen heute live? Die Begegnung im ZDF

Das heutige Spiel zwischen Mexiko und Polen gehört allerdings nicht zu den 16 Partien, die nur bei Magenta TV laufen. Dieses Duell könnt Ihr im ZDF sehen. Dafür braucht Ihr nur um 17 Uhr einzuschalten und schon empfängt Euch dort Kommentatorin Claudia Neumann. Davor läuft ab 16 Uhr die Vorberichterstattung zum Spiel mit Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein und dem Experten Per Mertesacker.

Wer zeigt / überträgt Mexiko vs. Polen heute live? Das Spiel bei Magenta TV

Wie schon erwähnt, zeigt der Pay-TV-Sender Magenta TV die WM ebenfalls komplett im TV. Dafür wurden einige bekannte Namen wie Michael Ballack oder Johannes B. Kerner verpflichtet. Kostenmäßig müsst Ihr mit zehn Euro monatlich rechnen, wenn Ihr ein Abo bei Magenta TV abschließt, um dort die WM sehen zu können.

Wer zeigt / überträgt Mexiko vs. Polen heute live? Die Übertragung per LIVE-STREAM

Ihr fragt Euch, ob Ihr das Spiel auch per LIVE-STREAM sehen könnt? Das geht natürlich auch. Sowohl das ZDF als auch Magenta TV bieten einen solchen an.

Wer zeigt / überträgt Mexiko vs. Polen heute live? Der LIVE-STREAM des ZDF

Der LIVE-STREAM des ZDF ist genauso wie die TV-Übertragung völlig kostenlos. Ihr könnt Euch dort jederzeit reinklicken und den ganzen Tag über die WM kostenlos per STREAM verfolgen. Den Link dazu gibt es hier. Alles, was Ihr dann noch braucht, ist ein internetfähiges Gerät, also beispielsweise euer Smartphone, ein Tablet oder euren Laptop.

Wer zeigt / überträgt Mexiko vs. Polen heute live? Mit Magenta TV zum LIVE-STREAM

Falls Ihr bereits über ein Abo bei Magenta TV verfügt, könnt Ihr Euch einfach auf der Website anmelden und schon habt Ihr Zugriff auf den LIVE-STREAM zum Spiel. Wenn Ihr noch überlegt, Euch ein Abonnement beim Bezahlsender zuzulegen, dann könnt Ihr hier noch einmal die Konditionen und Inhalte von Magenta TV genauer nachlesen.

Wer zeigt / überträgt Mexiko vs. Polen heute live? Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL erwartet Euch natürlich auch wie gewohnt wieder ein LIVE-TICKER. So verpasst Ihr auch von unterwegs nichts und bleibt immer up-to-date, was das Spielgeschehen in Doha angeht.

Wer zeigt / überträgt Mexiko vs. Polen heute live? Die Aufstellungen der Teams

