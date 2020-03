Arsenals Mesut Özil schließt kuriosen Deal mit Fan auf Twitter

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil vom hat auf Twitter einen ungewöhnlichen Deal mit einem Fan geschlossen. Der User Jack Robinson schrieb auf der Seite des Weltmeisters: "Meine Frau erwartet im Juli ein Kind. Sie sagte, wenn ich Dich dazu bringe, zu antworten, kann ich unser Kind "Özil" nennen. Lass' mich nicht hängen."

Der 31-jährige Özil ließ sich nicht lange bitten und antworte dem baldigen Familienvater: "Es ist ein Deal, Kumpel. Ich lasse Dich nicht hängen. Jetzt bist Du an der Reihe. Ich will im Juli die Geburtsurkunde deines Kindes sehen."

It's a deal mate ✔ I don't let you down. 👍🏼😉 Now it's your turn. I want to see the birth certificate of your kid in July 👶🏼📄😁 https://t.co/GgEjAmKjTu