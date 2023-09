"Messi stand auf der Bank": Ex-Celtic-Spieler erzählt Anekdote nach legendärem CL-Sieg

Ein ehemaliger Celtic-Spieler hat eine Anekdote über den FC Barcelona und Lionel Messi aus dem Jahr 2012 ausgepackt.

WAS IST PASSIERT? Charlie Mulgrew, ehemaliger Spieler des Celtic FC aus Glasgow, hat eine Anekdote erzählt, die sich nach dem sensationellen 2:1-Sieg der Schotten gegen den FC Barcelona in der Champions League 2012 zugetragen hat.

Nach der Partie sei es in der Kabine von Barça zu einem heftigen Streit gekommen, den der heute vereinslose Innenverteidiger hautnah mitbekam. Und zwar deshalb, weil Mulgrew zuvor mit Barças Andres Iniesta den Tausch des Trikots vereinbart hatte.

WAS WURDE GESAGT? "Sie hatten einen Streit, als ich danach in die Umkleidekabine ging. Ich öffnete die Tür und alle sind aufeinander losgegangen. Sie haben versucht, sich gegenseitig zu schlagen", sagte Mulgrew bei Open Goal. "Messi stand oben auf der Bank. Ich dachte: 'Das gibt's doch nicht' und habe einfach die Tür geschlossen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GING ES WEITER? Sowohl Barcelona als auch Celtic kamen in der damaligen Saison in der Gruppe weiter. Die Schotten scheiterten dann im Achtelfinale an Juventus Turin, während Barça im Halbfinale gegen Bayern München rausflog.