Messi oder Ronaldo, Ballon d'Or: Wer hat häufiger gewonnen?

Am heutigen Montagabend (29. November 2021) steht wieder die Verleihung des Ballon d'Or an.

Nachdem die Veranstaltung und gleichzeitig auch Verleihung des Preises aufgrund der Coronavirus-Pandemie letztes Jahr abgesagt wurde, dürfen sich heute wieder einige Fußballer Hoffnungen darauf machen, als bester Fußballspieler des Kalenderjahres ausgezeichnet werden. Auf die beiden Dauergewinner der letzten Jahre, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, wollen wir im Folgenden einen genaueren Blick werfen. Wer hat die Auszeichnung von France Football eigentlich häufiger gewinnen können?

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zu Messi und Ronaldo und den steten Kampf um den Preis des Ballon d'Or.

Messi oder Ronaldo beim Ballon d'Or: Wer hat die Ära eingeleitet?

Bevor Ronaldo oder Messi die Wahl zum besten Spieler des Jahres für das nächste Jahrzehnt dominieren sollten, konnte im Jahr 2007 der Brasilianer Kaka den Ballon d'Or gewinnen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten damals, Ihr ahnt es schon, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi.

Ersterer konnte dann auch 2008, damals noch in Diensten von Manchester United, die Wahl als erster gewinnen. Unter den besten Zehn landeten damals u.a. auch David Villa und Andrey Arshavin. Als letzter Deutscher konnte übrigens Matthias Sammer den Titel 1996 holen.

Messi oder Ronaldo beim Ballon d'Or: Wer konnte häufiger gewinnen?

Nachdem Ronaldo 2008 gewonnen hatte, konnte sich Messi den Titel über die nächsten vier Jahre sichern. Damit ist er alleiniger Rekordhalter, niemand sonst konnte sich in der Geschichte des Ballon d'Or den Titel vier Jahre in Folge sichern. In den darauffolgenden Jahren 2013 und 2014 gewann allerdings wieder Cristiano Ronaldo.

Erst im Jahr 2015 konnte sich Messi mit dem Gewinn der Champions League den Titel wiederum sichern. Aber auch Ronaldo konnte mit Real Madrid drei Jahre hintereinander die Champions League gewinnen, und gewann den Titel des Weltfußballers dabei in den Jahren 2016 und 2017. Erst im Jahr 2018 gelang es Luka Modric, die Dominanz der beiden zu brechen. Mit 300 Stimmen Vorsprung sicherte er sich den Titel vor seinem Teamkollegen Cristiano Ronaldo.

Das letzte Mal konnte schließlich noch einmal Lionel Messi 2019 gewinnen. Wer jetzt mitgezählt hat, wird merken, dass Messi die Auszeichnung aktuell sechs Mal gewinnen konnte, Cristiano Ronaldo "nur" fünfmal. Rekordhalter im Gewinnen des Ballon d'Or ist also der aktuelle Spieler von Paris Saint-Germain.

Messi oder Ronaldo beim Ballon d'Or: Die Gewinner seit 2005

Alle Gewinner des Ballon d'Or der letzten 15 Jahre haben wir hier noch einmal übersichtlich für Euch dargestellt.