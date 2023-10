Messi-Doku über Transfer zu Inter Miami: Erster Trailer veröffentlicht

Der Wechsel von Lionel Messi zu Inter Miami hat die Fans weltweit interessiert. Die Doku "Messi meets America" wird bald auf Apple TV+ gezeigt.

WAS IST PASSIERT? Apple TV+ hat einen ersten Trailer der sechsteiligen Doku-Serie "Messi meets America" veröffentlicht. Darin gibt es einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Wechsels des argentinischen Weltmeisters zum Beckham-Klub Inter Miami in die MLS.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS WURDE GESAGT? "Messi Meets America" nimmt die Zuschauer mit hinter die Kulissen, wenn der größte Spieler aller Zeiten sein neues Team zum Ligapokal-Titel führt. Angefangen bei den Auftritten in ausverkauften Stadien in ganz Amerika, über sein unglaubliches Last-Minute-Siegtor in seinem allerersten Spiel, bis hin zu Momenten, die Messi mit seinen Teamkollegen von Inter Miami teilt: Die Serie zeigt Leos erste Schritte in Amerika, die bemerkenswerte Transformation von Inter Miami und vor allem die Auswirkungen, die Messi derzeit auf den Fußball in Nordamerika hat - denn die 'Messi Mania' hat den Kontinent fest im Griff", teilte Apple TV+ mit.

WIE GEHT ES WEITER? Die ersten drei Folgen sind ab dem 11. Oktober verfügbar. Die weiteren drei werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.